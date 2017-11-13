Поставки авиационных крылатых ракет "БраМос" для ВВС Индии начнутся с января 2018 года



Авиационная версия ракеты "Брамос" существенно повысит боевой потенциал Су-30МКИ.

Источник: сайта www.wikipedia.org Авиационная версия ракеты "Брамос" существенно повысит боевой потенциал Су-30МКИ.Источник: сайта www.wikipedia.org

Директор предприятия BrahMos Aerospace отметил, что ракеты предназначены для вооружения порядка 50 истребителей Су-30МКИ

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Поставки авиационных крылатых ракет (КР) "БраМос" для оснащения боевых самолетов ВВС Индии начнутся в январе 2018 года. Об этом ТАСС на международном авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил директор совместного предприятия BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

"ВВС Индии подписали контракт на поставку авиационных КР "БраМос" с января 2018 года. Ракеты предназначены для вооружения порядка 50 истребителей Су-30МКИ, доработанных для их применения", - сообщил Максичев.

По его словам, поставки заказанных ракет начнутся сразу же после выполнения двух сертификационных пусков по надводной и наземной целям. Максичев не назвал сроков этих пусков, отметив, что они пройдут до конца года.

В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет "БраМос". Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей аналогичное название. Первый запуск ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.