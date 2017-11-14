Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"

14.11.2017 ТАСС 387 3
-1
Понравилась новость?
 0
Логотип концерна Калашников. Архивное фото
Логотип концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : АО Концерн "Калашников"

По словам главы Ростеха, "оно сейчас на подписи в правительстве"

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Распоряжение о продаже пакета 26% минус одна акция концерна "Калашников" в частные руки согласовано и находится на подписании в правительстве. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Dubai Airshow 2017.

"Вот только сейчас наконец-то все согласовали распоряжение по продаже пакета 26% минус одна акция концерна "Калашников", оно сейчас на подписи в правительстве", - сказал он.

С учетом пакета в 26% минус одна акция, в случае получения необходимых одобрений, доля частного капитала в концерне может быть увеличена до 75% минус 1 акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция.

Ранее планировалось продать пакет концерна "Калашников" в размере 26% минус 1 акция частным акционерам - Андрею Бокареву (президент и совладелец "Трансмашхолдинга") и Алексею Криворучко (гендиректор концерна "Калашников"), однако в конце прошлой недели стало известно, что Бокарев и Искандар Махмудов выходят из предприятия и продают свои доли. Источник ТАСС сообщал, что Криворучко может стать покупателем долей Бокарева и Махмудова.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам.

Продукция концерна поставляется более чем в 20 стран. Продуктовые бренды: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Филипп
46
№1
14.11.2017 10:42
Что деньги на страну у олигархов не взять? Так значит оборонку надо распродавать?
0
Сообщить модератору
RU
Олег Бахарев
1935
№2
14.11.2017 14:40
Кто будет на этот раз? Катарцы, саудиты, американцы, китайцы?
0
Сообщить модератору
RU
Дмитрий
556
№3
14.11.2017 14:43
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2
Свои же и будут, только с боку, как обычно
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 15:00
  • 8
"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
  • 14.11 14:53
  • 10
«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
  • 14.11 14:48
  • 5596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.11 14:43
  • 3
Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
  • 14.11 14:43
  • 1
Новый УАЗ Кроссовер 3170
  • 14.11 14:00
  • 4
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
  • 14.11 13:59
  • 13
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 14.11 13:52
  • 52
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 14.11 13:36
  • 1121
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.11 13:31
  • 223
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 14.11 13:11
  • 386
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.11 13:00
  • 1
Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
  • 14.11 12:58
  • 20
Долгое эхо длинной ночи
  • 14.11 12:50
  • 2
Хватит всем
  • 14.11 12:30
  • 57
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
другие обсуждаемые темы