Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"



Логотип концерна Калашников. Архивное фото.

Источник: © Фото : АО Концерн "Калашников" Логотип концерна Калашников. Архивное фото.Источник: © Фото : АО Концерн "Калашников"

По словам главы Ростеха, "оно сейчас на подписи в правительстве"

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Распоряжение о продаже пакета 26% минус одна акция концерна "Калашников" в частные руки согласовано и находится на подписании в правительстве. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Dubai Airshow 2017.

"Вот только сейчас наконец-то все согласовали распоряжение по продаже пакета 26% минус одна акция концерна "Калашников", оно сейчас на подписи в правительстве", - сказал он.

С учетом пакета в 26% минус одна акция, в случае получения необходимых одобрений, доля частного капитала в концерне может быть увеличена до 75% минус 1 акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция.

Ранее планировалось продать пакет концерна "Калашников" в размере 26% минус 1 акция частным акционерам - Андрею Бокареву (президент и совладелец "Трансмашхолдинга") и Алексею Криворучко (гендиректор концерна "Калашников"), однако в конце прошлой недели стало известно, что Бокарев и Искандар Махмудов выходят из предприятия и продают свои доли. Источник ТАСС сообщал, что Криворучко может стать покупателем долей Бокарева и Махмудова.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам.

Продукция концерна поставляется более чем в 20 стран. Продуктовые бренды: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.