Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
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Логотип концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : АО Концерн "Калашников"
По словам главы Ростеха, "оно сейчас на подписи в правительстве"
ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Распоряжение о продаже пакета 26% минус одна акция концерна "Калашников" в частные руки согласовано и находится на подписании в правительстве. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Dubai Airshow 2017.
"Вот только сейчас наконец-то все согласовали распоряжение по продаже пакета 26% минус одна акция концерна "Калашников", оно сейчас на подписи в правительстве", - сказал он.
С учетом пакета в 26% минус одна акция, в случае получения необходимых одобрений, доля частного капитала в концерне может быть увеличена до 75% минус 1 акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция.
Ранее планировалось продать пакет концерна "Калашников" в размере 26% минус 1 акция частным акционерам - Андрею Бокареву (президент и совладелец "Трансмашхолдинга") и Алексею Криворучко (гендиректор концерна "Калашников"), однако в конце прошлой недели стало известно, что Бокарев и Искандар Махмудов выходят из предприятия и продают свои доли. Источник ТАСС сообщал, что Криворучко может стать покупателем долей Бокарева и Махмудова.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра стрелкового оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В настоящее время 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам.
Продукция концерна поставляется более чем в 20 стран. Продуктовые бренды: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.
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13.11.2017
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Филипп
46
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№1
14.11.2017 10:42
Что деньги на страну у олигархов не взять? Так значит оборонку надо распродавать?
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Олег Бахарев
1935
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№2
14.11.2017 14:40
Кто будет на этот раз? Катарцы, саудиты, американцы, китайцы?
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Дмитрий
556
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№3
14.11.2017 14:43
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2Свои же и будут, только с боку, как обычно
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