Ростех: контракт на поставку в Индонезию истребителей Су-35 пока не подписан
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Истребители Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов
ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Индонезия пока не подписали контракт на поставку истребителей Су-35. Об этом ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
"Пока ничего не подписано", - сказал он.
Ранее в Ростехе сообщили, что Индонезия намерена купить у РФ 11 истребителей Су-35. Кроме того, его представители рассказали, что между госкорпорацией и индонезийской государственной торговой компанией Enterprises State Trading company был заключен меморандум о встречной торговле в рамках контракта на поставку.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тысячи км, боевой радиус - около 1,6 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
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13.11.2017
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