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Ростех: контракт на поставку в Индонезию истребителей Су-35 пока не подписан

14.11.2017 ТАСС 255 0
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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Индонезия пока не подписали контракт на поставку истребителей Су-35. Об этом ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Пока ничего не подписано", - сказал он.

Ранее в Ростехе сообщили, что Индонезия намерена купить у РФ 11 истребителей Су-35. Кроме того, его представители рассказали, что между госкорпорацией и индонезийской государственной торговой компанией Enterprises State Trading company был заключен меморандум о встречной торговле в рамках контракта на поставку.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тысячи км, боевой радиус - около 1,6 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
Персоны
Чемезов Сергей

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