Ростех: контракт на поставку в Индонезию истребителей Су-35 пока не подписан



Истребители Су-35С.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Истребители Су-35С.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Индонезия пока не подписали контракт на поставку истребителей Су-35. Об этом ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Пока ничего не подписано", - сказал он.

Ранее в Ростехе сообщили, что Индонезия намерена купить у РФ 11 истребителей Су-35. Кроме того, его представители рассказали, что между госкорпорацией и индонезийской государственной торговой компанией Enterprises State Trading company был заключен меморандум о встречной торговле в рамках контракта на поставку.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тысячи км, боевой радиус - около 1,6 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.