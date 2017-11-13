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Рогозин сообщил, что переговоры о поставках Су-35 в ОАЭ продолжаются

14.11.2017 ТАСС 296 0
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Су-35. Источник: usiter.com.

Ранее стало известно, что Абу-Даби намерен купить у Москвы более эскадрильи истребителей Су-35

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Переговоры ведутся", - сказал он в ответ на вопрос о поставках Су-35 в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты намерены купить у России более эскадрильи истребителей Су-35, но точное число планировалось определить в ходе возможных переговоров во время выставки Dubai Airshow 2017. Источник ТАСС сообщил тогда, что при успешном завершении переговоров контракт может быть подписан до конца года.

Эскадрилья - это тактическое подразделение Военно-воздушных сил государства, которое имеет в своем составе авиационные отряды, звенья, а также персонал, занимающийся обслуживанием техники. Количество машин в эскадрилье истребительной авиации, например, в российской армии, как правило, составляет 12 единиц, однако точное число зависит от типа полка.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус составляет около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-35
Персоны
Рогозин Дмитрий

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