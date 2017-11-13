Рогозин сообщил, что переговоры о поставках Су-35 в ОАЭ продолжаются
|
|
Су-35. Источник: usiter.com.
Ранее стало известно, что Абу-Даби намерен купить у Москвы более эскадрильи истребителей Су-35
ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
"Переговоры ведутся", - сказал он в ответ на вопрос о поставках Су-35 в ОАЭ.
Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты намерены купить у России более эскадрильи истребителей Су-35, но точное число планировалось определить в ходе возможных переговоров во время выставки Dubai Airshow 2017. Источник ТАСС сообщил тогда, что при успешном завершении переговоров контракт может быть подписан до конца года.
Эскадрилья - это тактическое подразделение Военно-воздушных сил государства, которое имеет в своем составе авиационные отряды, звенья, а также персонал, занимающийся обслуживанием техники. Количество машин в эскадрилье истребительной авиации, например, в российской армии, как правило, составляет 12 единиц, однако точное число зависит от типа полка.
Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус составляет около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
|
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.11.2017 В ожидании "гражданки"
14.11.2017 "Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2017 в Объединенных Арабских Эмиратах
14.11.2017 Рогозин показал наследному принцу Абу-Даби российский стенд на выставке в Дубае
13.11.2017 Рогозин рассчитывает на продуктивность переговоров с ОАЭ о поставках Су-35
31.08.2017 Все крылья в одну корзину
01.08.2017 Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
28.07.2017 КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы