Опыт боевых действий в Сирии применяется в работе по МиГ-35 и перспективным БЛА



Презентация истребителя МиГ-35.

Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин Презентация истребителя МиГ-35.Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

В состав вооружения истребителей введены перспективные авиационные средства поражения, в том числе большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии наглядно продемонстрировали высокую эффективность российской техники в реальных боевых условиях. При этом особый интерес представляют истребители марки "МиГ", которые в этом конфликте использовали для выполнения боевых задач не только российские, но и сирийские ВВС. Об этом на авиационном салоне Dubai Airshow-2017 официальному изданию Show News сообщила официальный представитель корпорации РСК "МиГ" Анастасия Кравченко.

По ее словам, МиГ-29, принятые в строй сирийской армии в конце 1980-х годов, одними из первых приступили к боевым вылетам по позициям террористов. Осенью 2016 года к выполнению боевых задач в Сирии были привлечены летчики морской авиации ВМФ России на новых истребителях МиГ-29К/КУБ, а осенью 2017 года на российскую базу Хмеймим были переброшены истребители МиГ-29СМТ ВКС. Полученный в ходе боевых действий опыт внедряется в перспективные образцы авиационной техники, отметила Кравченко.

"МиГ-29К/КУБ и МиГ-29СМТ в сирийском конфликте с самого начала использовались для разведки и бомбометания. Это стало возможно благодаря глубокой модернизации авиационных комплексов, а также принципиальному пересмотру их функций и роли в современных боевых действиях. С момента введения российской авиационной группировки в САР, на МиГах успешно отработали все имеющиеся виды подвесных управляемых и неуправляемых боеприпасов класса "воздух - поверхность" во всех допустимых режимах", - По ее словам, на предсерийных образцах МиГ-35 в настоящее время испытываются самые передовые разработки и технические решения. Предварительные летные испытания МиГ-35 сильно отличаются от аналогичных программ МиГ-29СМТ и МиГ-29К/КУБ. Это связано, в том числе с изменением особенностей работы авиационного комплекса по наземным целям, значительным усилением защиты и обнаружения противника, а также внедрением целого комплекса других технологических решений.

В состав вооружения МиГ-35 также введены перспективные авиационные средства поражения, в том числе большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Ожидается, что в новом авиационном комплексе будет применена расширенная номенклатура вооружения, которая будет включать целый ряд новых видов управляемых авиационных средств поражения классов "воздух - поверхность" и "воздух - воздух".

В ходе испытаний новой системы обнаружения и раннего оповещения МиГ-35, состоящих из ОЛС, АФАР, БРЛС и другие системы уже продемонстрировала возможность работы в более чем полусотне различных режимов. Была успешно опробована вся номенклатура вооружений, включая управляемые и неуправляемые ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" с различными системами наведения на цель.

В составе вооружения класса "воздух - поверхность"" на МиГ-35 впервые внедрены системы, позволяющие применять вооружение по целям, подсвеченным бортовым лазером-подсветчиком от оптико-электронных систем нового поколения или по целям, подсвеченным внешним наземным или воздушным подсветчиком.

"Несмотря на то, что изучение всех возможностей нового истребителя займет еще много времени, решение о закупке авиационных комплексов МиГ-35 будет принято уже в самое ближайшее время", - добавила Кравченко.

Опыт боевых действий в Сирии также применяется в работе по перспективным беспилотным летательным аппаратам (БЛА), сообщила Кравченко.

По ее словам, с 2006 года корпорация "МиГ" начала активные работы по созданию беспилотных авиационных комплексов со скоростными беспилотными летательными аппаратами. "За этот период было выполнено большое количество научно-исследовательских работ, которые велись как в инициативном порядке, так и по заказам государства, в том числе выполнены работы по малозаметности с полноразмерным макетом БЛА", - отметила Кравченко.

"В настоящее время в РСК "МиГ" создан научно-технический задел и проработана концепция кооперации по созданию скоростного беспилотного авиационного комплекса", - добавила она.

"Опыт, полученный специалистами "МиГ" в Сирии в сочетании с современными разработками в области БЛА, уже в ближайшем будущем поможет в реализации принципиально новых технологических решений для ведения воздушного боя", - подчеркнула официальный представитель корпорации.