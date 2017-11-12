"Вертолеты России" планируют поставить ГТЛК более 30 машин



Презентация легкого многоцелевого двухдвигательного вертолета Ансат . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Презентация легкого многоцелевого двухдвигательного вертолета Ансат . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" подпишет до конца 2017 года с государственной транспортно-лизинговой компанией (ГТЛК) контракт на поставку 31 вертолета - 12 "Ансат" и 19 Ми-17/8, сообщил журналистам в первый день работы выставки "Дубай-2017" глава холдинга Андрей Богинский.

"В этом году будет подписан контракт с ГТЛК на поставку 31 вертолета - 12 "Ансат" и 19 Ми-17/8", - сказал Богинский.

Он также сообщил, что первые три вертолета будут поставлены в марте.