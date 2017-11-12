"Вертолеты России" планируют поставить ГТЛК более 30 машин
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Презентация легкого многоцелевого двухдвигательного вертолета Ансат . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" подпишет до конца 2017 года с государственной транспортно-лизинговой компанией (ГТЛК) контракт на поставку 31 вертолета - 12 "Ансат" и 19 Ми-17/8, сообщил журналистам в первый день работы выставки "Дубай-2017" глава холдинга Андрей Богинский.
"В этом году будет подписан контракт с ГТЛК на поставку 31 вертолета - 12 "Ансат" и 19 Ми-17/8", - сказал Богинский.
Он также сообщил, что первые три вертолета будут поставлены в марте.
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12.11.2017
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