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В Минобороны рассказали подробности о перевооружении РВСН

14.11.2017 РИА Новости 136 0
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 30 современных машин поступили в перевооружаемые соединения РВСН в 2017, это рекордное число за последние пять лет, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2017 году для оснащения перевооружаемых соединений РВСН в два раза увеличилось количество поставок с предприятий промышленности новой специальной техники войск РХБЗ. В пять перевооружаемых ракетных соединений поступили более 30 современных машин АРС-14КМ и РХМ-6. Это рекордное количество техники для подразделений РХБЗ РВСН за последние пять лет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, АРС-14КМ - это авторазливочная станция нового поколения, предназначенная для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, а также для временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, создания аэрозольных завес.

Добавляется, что РХМ-6 предназначены для ведения радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки и обеспечивает передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном времени информацию о РХБ и метеорологической обстановке с её отображением на интерактивной карте, а также контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно оповещать их о применении химоружия, отмечается в сообщении.
13.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Химоружие

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