В Таиланд прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота
|
|
Корабли ВМФ России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в Таиланд, где примет участие в военно-морском параде, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Корабли встали на якорь в бухте Паттая.
"В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Запланировано посещение российского отряда представителями российского дипломатического корпуса в Королевстве Таиланд, а также взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли, которые также примут участие в параде", - сообщил Воскресенский.
Моряки ТОФ пробудут в Таиланде до 21 ноября.
|
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.11.2017 Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из похода
10.11.2017 БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода
09.11.2017 Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения
08.11.2017 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
27.10.2017 Отряд кораблей ТОФ завершил визит в столицу Филиппин Манилу
26.10.2017 Россия передала Филиппинам армейские грузовики и стрелковое оружие
23.10.2017 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу Филиппин
19.10.2017 Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместные учения по организации связи