В Таиланд прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота



Корабли ВМФ России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Корабли ВМФ России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в Таиланд, где примет участие в военно-морском параде, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Корабли встали на якорь в бухте Паттая.

"В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Запланировано посещение российского отряда представителями российского дипломатического корпуса в Королевстве Таиланд, а также взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли, которые также примут участие в параде", - сообщил Воскресенский.

Моряки ТОФ пробудут в Таиланде до 21 ноября.