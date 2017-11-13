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В Таиланд прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота

14.11.2017 РИА Новости 147 0
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Корабли ВМФ России. Архивное фото
Корабли ВМФ России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в Таиланд, где примет участие в военно-морском параде, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Корабли встали на якорь в бухте Паттая.

"В рамках неофициального визита 19 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Запланировано посещение российского отряда представителями российского дипломатического корпуса в Королевстве Таиланд, а также взаимные визиты моряков стран АСЕАН на боевые корабли, которые также примут участие в параде", - сообщил Воскресенский.

Моряки ТОФ пробудут в Таиланде до 21 ноября.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таиланд
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ

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