НАТО хочет сбивать российские самолеты с помощью новых систем ПВО в странах Балтии



Рубка с РЛС информационно-разведывательного обеспечения наземной базы ПРО представляет собой подобие надстройки крейсера УРО типа Ticonderoga с системой AEGIS.

Источник: www.nationaldefense.ru Рубка с РЛС информационно-разведывательного обеспечения наземной базы ПРО представляет собой подобие надстройки крейсера УРО типа Ticonderoga с системой AEGIS.Источник: www.nationaldefense.ru

"По словам министра обороны Литвы, ожидается, что НАТО создаст в странах Балтии и Польше новый щит противовоздушной обороны, чтобы дополнительно укрепить границы западного военного альянса с Россией", - пишет журналист Newsweek Том О'Коннор.

"Литва давно просила расширить потенциал ПВО, и в прошлом году эту страну выбрали, наряду с Латвией, Эстонией и Польшей, для размещения многонациональных боевых соединений НАТО, развернутых альянсом во главе с США в противовес действиям, которые НАТО считает российской агрессией", - говорится в статье.

Информагентство Reuters спросило у Раймундаса Кароблиса, министра обороны Литвы: "Как вы думаете, договоренность о щите ПВО будет достигнута к ближайшему саммиту НАТО, который состоится в июле 2018 года?" - пересказывает издание. Кароблис ответил: "Да, мы этого ожидаем".

"Противовоздушная оборона - один из вопросов, на которые нам нужно обратить внимание. Нам также нужно рассмотреть другие сферы, например, реформу командной структуры НАТО - нам нужно продвинуться вперед во всех этих аспектах", - добавил он.

"По сообщению Financial Times, вскоре после того, как в НАТО была интегрирована американская боевая информационно-управляющая система Aegis, страны Балтии и Польша вступили в июне 2016 года в переговоры с фирмами-подрядчиками, чтобы создать всеобъемлющую систему ПВО. Страны Балтии, Польша и другие европейские страны часто жаловались, что российские военные самолеты заходят в их воздушное пространство, но после того, как в ноябре 2016 года президентом был избран Трамп, когда-то назвавший НАТО "устаревшим", усилились опасения за будущее их оборонительного плана и других проектов НАТО. С тех пор Трамп изменил свою позицию", - пишет автор.

Том О'Коннор | Newsweek