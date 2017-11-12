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Рогозин рассчитывает на продуктивность переговоров с ОАЭ о поставках Су-35

13.11.2017 Интерфакс-АВН 97 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Дубай (ОАЭ). 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия продолжает переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по поставкам истребителей Су-35, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе выставки Dubai Airshow в воскресенье.

"Переговоры ведутся. Вы знаете, что есть межправсоглашение. Но это работа Рособоронэкспорта. Надеюсь, все будет получаться", - сказал Д.Рогозин.

В конце сентября помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия и ОАЭмираты до конца года могут заключить контракт на поставку истребителей Су-35.

До этого, в апреле, глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ОАЭ могут закупить у РФ несколько десятков истребителей Су-35.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщал, что Россия начала предконтрактную работу по поставкам Су-35 в ОАЭ.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что ОАЭ документально подтвердили готовность купить у России Су-35. "Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке "Айдекс-2017".

Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

Первый контракт на экспорт российского истребителя был подписан в ноябре 2015 года с Китаем, который заплатил около $2,5 млрд за 24 самолета Су-35. До этого Су-35 эксплуатировали только Вооружённые силы России.
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Мантуров Денис
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий

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