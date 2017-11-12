РФ и ОАЭ создадут рабочую группу для обсуждения создания пассажирского самолёта на базе МС-21 - Чемезов



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.

Источник: Денис Федорко / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Дубай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают создание пассажирского самолёта на базе МС-21, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"С наследным принцем мы, в том числе, и эту тему обсуждали, они готовы создать уже рабочую группу", - сказал С.Чемезов журналистам в воскресение на выставке Dubai Airshow.

По его словам, речь идёт о "удлиненной" версии МС-21.

"Будет создана рабочая группа, и она начнёт вести переговоры", - сказал глава "Ростеха"

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что речь идёт о проекте МС-21-400 вместимостью около 250 человек.