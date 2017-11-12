Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ и ОАЭ создадут рабочую группу для обсуждения создания пассажирского самолёта на базе МС-21 - Чемезов

13.11.2017 Интерфакс-АВН 122 0
0
Понравилась новость?
 0
МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Дубай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают создание пассажирского самолёта на базе МС-21, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"С наследным принцем мы, в том числе, и эту тему обсуждали, они готовы создать уже рабочую группу", - сказал С.Чемезов журналистам в воскресение на выставке Dubai Airshow.

По его словам, речь идёт о "удлиненной" версии МС-21.

"Будет создана рабочая группа, и она начнёт вести переговоры", - сказал глава "Ростеха"

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что речь идёт о проекте МС-21-400 вместимостью около 250 человек.
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
  • 12.11 20:30
  • 1
Собак-саперов снабдили видеокамерами и радиосвязью
другие обсуждаемые темы