У Анкары не было альтернатив, поэтому было решено заключить сделку с Россией по С-400 - премьер Турции



Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Сделка с Россией по поставкам Анкаре ЗРК С-400 обусловлена необходимостью, заявил глава турецкого правительства Бинали Йылдырым, которого цитирует "Блумберг".

"С-400 - это не предпочтение, а необходимость. Турция рассчитывала на схожие американские, европейские и натовские системы, но не смогла получить их в необходимые сроки. Наконец, мы заключили соглашение с Россией", - сказал он, отметив, что других предложений, которые удовлетворяли бы ожидания Турции, не было.

При этом премьер отметил, что Анкара продолжит реализовывать план по приобретению комплексов С-400, несмотря на возражения США и НАТО.