"Всевидящее око" испытают следующей весной



Самолет ДРЛО и управления А-50Э ВВС Индии.

Источник: defence.pk Самолет ДРЛО и управления А-50Э ВВС Индии.Источник: defence.pk

Аэродинамические испытания воздушного командного пункта А-100 "Премьер" начнутся в декабре, а уникальный радар протестируют в марте 2018 года

Испытания новейшего воздушного командного пункта А-100 "Премьер" пройдут в несколько этапов. По информации "Известий", до конца года будет проверена аэродинамика самолета-носителя, а в марте 2018 года стартуют испытания уникального радара и комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился ускорить работы над А-100, который должен прийти на смену предыдущему поколению самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

По мнению экспертов, принятие на вооружение А-100 существенно повысит возможности отечественной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Как рассказали "Известиям" в главкомате ВКС, до конца 2017 года в рамках программы разработки А-100 начнутся полеты самолета-носителя, созданного на базе модернизированного тяжелого военного транспортника Ил-76МД-90А. На днях состоялась выкатка машины из сборочного цеха. В ходе первых полетов будут проверены ее аэродинамические характеристики, на которые могло повлиять большое количество антенн. Также специалисты протестируют работу авионики и части целевой аппаратуры. Всю уникальную радиоэлектронную начинку воздушного командного пункта в комплексе начнут испытывать в воздухе позднее — в марте 2018 года.

Воздушный командный пункт нового поколения А-100 разработан концерном "Вега". В холдинге "Росэлектроника" ("Вега" входит в его состав) "Известиям" сообщили, что работы над радиоэлектронным комплексом идут по плану.

— Разработка спецоборудования для самолета А-100 продолжается в одной из компаний объединенного холдинга "Росэлектроника, — отметили в пресс-службе организации.

А-100 "Премьер" сможет контролировать воздушное и морское пространство в радиусе нескольких сотен километров. Он оснащается многопозиционной радиолокационной станцией с двумя фазированными антенными решетками, а также комплексами радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Новый самолет ДРЛО предназначен для наведения на цель истребителей и бомбардировщиков. При его помощи также можно будет управлять крупными воздушными, наземными и морскими группировками. Кроме того, А-100 сможет в автоматическом режиме передавать информацию о целях на командные пункты противоракетной и противовоздушной обороны, обеспечивая наведение зенитных ракет.

Оборудование А-100 также позволяет решать задачи радиоэлектронной борьбы — выявлять штабы, узлы связи и радиолокационные станции противника и ставить им помехи.

Как рассказал "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков, наиболее важное отличие А-100 от самолетов предыдущего поколения — комплекс радиотехнического оборудования.

— С учетом опыта эксплуатации самолетов А-50, на новую машину добавлена антенна с активной фазированной решеткой, которая позволяет одновременно отслеживать как воздушные, так и наземные цели, — отметил эксперт. — К тому же увеличена дальность обнаружения. Предположительно, для воздушных целей она составляет около 600 км, а по надводным целям комплекс сможет работать на удалении до 400 км. Самолет сможет давать информацию как наземным войскам, так и авиации.

Алексей Леонков особо подчеркнул, что "Премьер" сможет решать задачи не только целеуказания, но и РЭБ.

— На А-100 установлен комплекс радиотехнической разведки и элементы комплекса радиоэлектронной борьбы. Самолет может дополнительно вести разведку и защищать себя от средств воздушного нападения, — сказал специалист. — Еще одно отличие — новые бортовые вычислительные комплексы. Они мощнее, чем на А-50, и позволяют одновременно отслеживать свыше 700 целей.

По словам Алексея Леонкова, зарубежных аналогов А-100 не существует: в США для решения задач дальней ДРЛО используется Boeing E-3 AWACS, а для радиотехнической разведки — самолет RC-135W.

Ожидается, что серийное производство и поставки "Премьера" в войска начнутся с 2020 года. В 2016-м стартовали летные испытания отдельных элементов радиолокационного комплекса нового самолета в составе летающей лаборатории А-100ЛЛ (она создана на базе А-50, у которого была демонтирована "антенна-гриб").

Сергей Вальченко, Алексей Рамм