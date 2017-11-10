В Приамурье назвали район падения ступени ракеты, которую запустят в ноябре с Восточного



Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Специалисты обсудили возможную эвакуацию за несколько часов до старта ракеты сотрудников артелей, находящихся в районе падения ее частей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Территория между Зейским водохранилищем и Байкало-Амурской магистралью (БАМ) определена как примерный район падения ступени ракеты "Союз-2.1б", запуск которой с космодрома Восточный запланирован на 28 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Примерный район падения ступени - Зейский и Тындинский районы Амурской области между Зейским водохранилищем и БАМом", - говорится в сообщении. На совещании об обеспечении безопасности запуска обсудили возможную эвакуацию за несколько часов до старта ракеты сотрудников артелей, находящихся в районе падения ее частей.

"Группа Роскосмоса проводила обследование, были обнаружены старатели золотодобывающих артелей. В настоящее время артели работу закончили. За десять дней до запуска район падения будет обследован повторно, если будут обнаружены люди, будет принято решение об их эвакуации", - сказал ТАСС глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Жителей сел Чагоян и Ураловка Шимановского района, которые находятся по трассе полета ракеты эвакуировать не будут. Суммарно здесь проживают более 500 человек.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" предназначена для запуска и вывода на орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат" российского спутника дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2-1. Запуск назначен на 28 ноября.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.