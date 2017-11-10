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Американский военный самолет провел очередную оперативную разведку вблизи демаркационной линии на Корейском полуострове

13.11.2017 Интерфакс-АВН 102 0
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Самолет DHC-6
Многоцелевой самолет DHC-6 Series 400 Twin Otter.
Источник: Mark Wagner

Лондон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Самолет Армии США EO-5C (или по обозначению его канадского производителя - DHC-7), предназначенный для проведения маловысотной многофункциональной разведки, в четверг совершил очередной полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером N89068 и позывным ALLIED1 осуществлял многочасовой полет на расстоянии приблизительно 30 км от демаркационной линии, находясь в воздушном пространстве Южной Кореи на высоте приблизительно 5,4 тыс. метров.

В последние недели эти разведывательные самолеты регулярно проводят наблюдательные полеты вдоль сухопутной части военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей.

Как сообщалось, на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове и в ожидании возможного провокационного пуска баллистической ракеты Пхеньяном Соединенные Штаты и Южная Корея резко усилили наблюдение за территорией КНДР.

По сообщению южнокорейских военных представителей, Командование вооруженных сил США на Корейском полуострове расширило операции своих стратегических высотных разведывательных самолетов U-2S, а Южная Корея увеличила количество полетов своих разведчиков RC-800 и RF-16, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737 и патрульных противолодочных самолетов P-3C. За территорией Северной Кореи активное наблюдение ведут наземные и морские радары.

Кроме того, вблизи Северной Кореи регулярно осуществляют полеты стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135, предназначенные в том числе для обнаружения пусков и отслеживания траекторий полетов баллистических ракет.

В настоящее время вблизи Корейского полуострова также осуществляют патрулирование атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган", оснащенные системой ПРО "Иджис" ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин", американские ударные атомные подводные лодки "Таксон" и "Мичиган", несущие крылатые ракеты "Томагавк".

11-14 ноября в акватории Японского моря вблизи Северной Кореи будут проведены беспрецедентные за последние годы учения с участием сразу трех авианосных ударных групп ВМС США, возглавляемых атомными авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".

В учениях корме трех авианосцев может быть задействовано также около 20 крейсеров и эсминцев и несколько ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", а также около 200 самолетов и вертолетов палубной авиации.

нв во вв
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Канада
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-16
KC-135
Lockheed U-2
P-3 Orion
Иджис
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения

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