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Темпы поставок инженерной техники в РВСН в 2017 году выросли в два раза

13.11.2017 ТАСС 102 0
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Машина дистанционного разминирования Листва. Архивное фото
Машина дистанционного разминирования Листва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Минобороны отметили, что в Ракетные войска стратегического назначения поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Объемы поставок инженерной техники и инженерного имущества в воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в пятницу в сообщении Минобороны.

"В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет", - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны также отметили, что в настоящее время проводится внедрение в войска новых средств инженерного вооружения среди которых машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва", что повлекло за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования.

В настоящее время на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства.
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Листва

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