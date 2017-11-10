Темпы поставок инженерной техники в РВСН в 2017 году выросли в два раза



Машина дистанционного разминирования Листва. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев Машина дистанционного разминирования Листва. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Минобороны отметили, что в Ракетные войска стратегического назначения поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Объемы поставок инженерной техники и инженерного имущества в воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в пятницу в сообщении Минобороны.

"В 2017 году в РВСН поставлено более 50 единиц инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет", - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны также отметили, что в настоящее время проводится внедрение в войска новых средств инженерного вооружения среди которых машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва", что повлекло за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования.

В настоящее время на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства.