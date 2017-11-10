WSJ: США подготовили план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев



Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.

Источник: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.Источник: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в то же время назвал позицию Москвы по миротворцам гибкой.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который ранее нашел интересным предложение по размещению миротворческих сил, заявил, что обсуждал с помощником российского президента Владиславом Сурковым возможности "развития" инициативы, чтобы обеспечить контроль границы и мониторинг тяжелого вооружения, пишет газета.

Предложение Вашингтона призвано проверить серьезность намерений Москвы, добавляет издание. Кроме того, западные дипломаты считают, что контингент ООН должен действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ, чьи наблюдатели уже находятся на Украине.