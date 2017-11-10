Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии о новом российском оружии: "Это угроза, к которой надо отнестись серьезно" (NRK, Норвегия)



Ракетные комплексы "Искандер-М".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Ракетные комплексы "Искандер-М".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия сейчас может применять обычные вооружения и с высокой точностью поражать цели по всей Норвегии. Оружие может использоваться с территории самой России или же с самолетов и кораблей в международных водах.

Бывший командующий Вооруженными силами Норвегии Сверре Дисен (Sverre Diesen) считает, что Норвегии следует рассмотреть вопрос о приобретении такого же оружия, чтобы быть в состоянии ответить нападением на объекты в России.

"Подобное развитие ситуации должно иметь последствия для наших собственных представлений о составе и использовании наших Вооруженных сил", - говорит Сверре Дисен.

Действие на расстоянии

Россия создала ракеты "Искандер" наземного базирования, которые могут быть рассчитаны как на обычные, так и на ядерные вооружения.

"Помимо этого они создали ряд новых крылатых ракет дальнего радиуса действия, которые могут запускаться как с самолетов и кораблей, так и с земли", - говорит Тур Буккволл (Tor Bukkvoll).

Буккволл - научный сотрудник Научно-исследовательского института Вооруженных сил Норвегии. Он считает, что после 2008 развитие идет быстрыми темпами.

- Означает ли новое оружие что возможная новая война будет иной?

- Да, я так думаю. Этот тип вооружений может повлиять в военном отношении на политического противника без ввода наземных сил на территорию противника, - говорит Буккволл.

По словам ведущего военного аналитика, подобная гипотетическая ситуация означает, что Россия сможет использовать новое оружие для выдавливания военной активности союзников и Норвегии из Финнмарка.

Редактор журнала Militærteknikk, Бьёрн Думос Юсефсен (Bjørn Domaas Josefsen), считает, что Норвегия особо уязвима перед новыми вооружениями, потому что они могут разрушать инфраструктуру.

"В Северной Норвегии одна (главная) дорога и одна береговая линия. Если они будут разрушены так, что войска не смогут прибыть на север, у Норвегии будут большие проблемы", - считает Бьёрн Думос Юсефсен.

"Невозможно защитить все"

На главном аэродроме в Эрланде (Ørlandet), на котором размещены новые истребители, есть средства противовоздушной обороны и другие меры для защиты самолетов. Бывший командующий Вооруженными силами Норвегии Сверре Дисен считает, что новое оружие представляет собой угрозу и аэродрому в Эрланде.

"Совершенно очевидно, что к этой угрозе надо отнестись всерьез. Но я не думаю, что аэродром - самая большая проблема. Здесь мы, несмотря ни на что, можем сосредоточить много средств ПВО, и, кроме того, самолеты могут быть перемещены на другие базы, возможно, за пределы Норвегии", - говорит Дисен.

"Однако трудности могут возникнуть в других местах. Например, это может касаться критически важной инфраструктуры, где все защитить невозможно".

- Является ли самой большой проблемой, связанной с высокоточным оружием дальнего радиуса действия, то, что защищать придется очень много объектов, а сделать это практически невозможно?

- Да, вы сформулировали это довольно точно.

Дисен отмечает, что в стратегии различают "сдерживание путем отказа" (deterrence by denial), т.е. сдерживание, когда противнику не дают выбирать объекты, и "сдерживание путем наказания" (deterrence by punishment), сдерживание путем нанесения ответного удара.

"В предстоящие пять-десять лет будет вестись дискуссия о том, достаточно ли Норвегия созрела, чтобы принять последствия этого и для того, чтобы сделать себя менее уязвимой путем приобретения таких же видов вооружений", - считает он.

Это будет иметь большие последствия

Дисен полагает, что новое российское высокоточное оружие дальнего радиуса действия будет иметь большое значение для Вооруженных сил.

"Пока мы только еще начинаем задумываться над тем, какие последствия это будет иметь для нас", - говорит Дисен.

Получить комментарий Министерства обороны оказалось невозможно. Старший советник Марита Хундерсхаген (Seniorrådgiver Marita Hundershagen) написала по электронной почте, что Министерство, возможно, даст комментарий после появления статьи.

Борд Вормдал (Brd Wormdal)