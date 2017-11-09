Москва не станет зеркально наращивать оборонный бюджет в ответ на выделение США миллиардов долларов для "сдерживания" России - Бондарев



Виктор Бондарев.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Виктор Бондарев.Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Антироссийская направленность американского военного бюджета очевидна

Вашингтону нужен новый театр военных действий для реализации потоков слабеющего доллара

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не будет реагировать зеркально и увеличивать военные расходы в ответ на выделение в бюджете США 4,6 млрд долларов на военное "сдерживание РФ", заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Россия не будет отвечать зеркально, то есть увеличивать военный бюджет. Наш федеральный бюджет свёрстан и вполне отвечает целям обеспечения обороноспособности страны", - заявил В.Бондарев "Интерфаксу" в четверг.

Так он прокомментировал американский законопроект, предусматривающий выделение $4,6 млрд на военное "сдерживание Российской Федерации".

Антироссийская направленность американского военного бюджета очевидна, подчеркнул сенатор.

"И политика "прикармливания" наших соседей не внове. Финансирование поставок летального оружия Украине и защиты балтийских стран от российской "агрессии", которой и в помине нет, как раз иллюстрируют эту политику. Штаты ведут её уже не одно десятилетие" - отметил он.

По словам В.Бондарева, "война в Сирии почти завершена", поэтому США "нужен другой "театр военных действий", чтобы реализовывать потоки слабеющего, недообеспеченного доллара".

"Штатам требуются вооружённые конфликты в мире, особенно в регионах, находящихся в непосредственной близости к нам", - отметил он.