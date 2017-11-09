В ЦАМТО заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США



Игорь Коротченко. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков Игорь Коротченко. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Публикация о разгорающемся скандале между Россией и Индией в сфере ВТС носит провокационный характер и нацелена на подрыв доверительных отношений Москвы и Дели в этой области, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который ссылается на свои источники, сообщила, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. По данным российского издания появление представителей ВМС США на субмарине не составляет проблемы, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно, и этот вопрос скорее лежит в политической плоскости.

"Появление разного рода провокационных материалов на второстепенных интернет-ресурсах, которые затем уже тиражируются серьезными СМИ - способ осуществлять подготовленные информационные акции, нацеленные на создание атмосферы недоверия между Россией и Индией. Главными заинтересантами в этом являются США", - сказал Коротченко.

Он пояснил, что в настоящее время Индия является одним из важнейших и основных партнёров России в сфере ВТС, поэтому для целого ряда стран-конкурентов, в частности для США, а также других влиятельных игроков на оружейном рынке попытка торпедировать отношения между Москвой и Дели является первостепенной стратегической задачей.

"Целый ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации. В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации", - сказал Коротченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможных претензиях Москвы к Дели заявил, что это не кремлёвский вопрос, который стоит задавать министерству обороны.