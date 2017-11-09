В СФ рассказали, каким будет ответ РФ в случае появления у США новых ракет
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия разработает и поставит на вооружение наземные ракеты средней дальности, если такие появятся в арсенале США; военно-технические мощности у России имеются, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
В конгрессе США согласовали выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)", соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год, который был согласован палатой представителей и сенатом США.
"Если анонсируемая Конгрессом ракета действительно появится в американском арсенале, то нам придётся разработать и поставить на вооружение то же самое. Военно-технические мощности для этого у России имеются", - заявил Бондарев.
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09.11.2017
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