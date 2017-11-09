Думский комитет одобрил межправсоглашение с КНР по охране технологий в области исследования космоса

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Комитет по международным делам на заседании в четверг рекомендовал Госдуме ратифицировать межправительственное соглашение РФ с Китаем, направленное на защиту технологий при сотрудничестве в сфере ракетно-космической деятельности.

Соглашение о мерах по охране технологий "в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры" было подписано в Пекине 25 июня 2016 г.

Как подчеркивается в сопроводительных материалах, оно отвечает интересам РФ и "надежно обеспечивает российские интересы применительно к планируемым высокотехнологичным российско-китайским проектам в области космической деятельности".

В качестве цели соглашения обозначено "создание организационной и правовой основы для предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым технологиям и их несанкционированной передачи, в частности, применительно к сотрудничеству в области ракетно-космической деятельности, включая создание и эксплуатацию средств выведения и наземной космической инфраструктуры".

Документ регламентирует объем и порядок доступа сторон как к техническим данным, так и к материальной части на всех этапах осуществления совместных проектов. То есть, "в процессе разработки и создания охраняемых изделий и технологий, в ходе их транспортировки, при таможенном контроле, в ходе подготовки и осуществления эксплуатации средств выведения и соответствующей наземной космической инфраструктуры, а также при возможных нештатных ситуациях", уточняется в пояснительной записке.

Соглашение подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем предусмотрены законодательством РФ, в частности, главой 13 Гражданского процессуального кодекса. "Это касается положений о том, что в отношении экспортируемых охраняемых изделий и технологий на территории государства импортирующей стороны не применяются такие меры, как обращение взыскания или арест до вынесения судебного решения, а сами такие изделия и технологии не используются в качестве залога или иного обеспечения", - разъясняется в сопроводительных материалах.

Как заявил на заседании глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комитет предлагает Госдуме рассмотреть этот вопрос 24 ноября.

Между тем статс-секретарь Роскосмоса Сергей Дубик пояснил, что соглашение в частности касается регулирования взаимодействия космических навигационных систем

"Речь идёт о развитии сотрудничества по системам ГЛОНАСС и BAIDOO. С Китаем мы взаимодействуем тесно. Изучается проект сотрудничества в области освоения Луны и космического пространства", - сказал С.Дубик.