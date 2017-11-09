Правительство Аргентины подписало контракт на закупку французских "Супер Этандар модернизе" для ВМС страны



Палубный истребитель-штурмовик Dassault Super Etendard ВМС Франции (серийный и регистрационный номер - 44), 08.06.2014.

Источник: Max FoxbatRU Bryansky / Airliners.net Палубный истребитель-штурмовик Dassault Super Etendard ВМС Франции (серийный и регистрационный номер - 44), 08.06.2014.Источник: Max FoxbatRU Bryansky / Airliners.net

ЦАМТО, 9 ноября. После длительных переговоров правительства Аргентины и Франции подписали контракт на поставку ВМС Аргентины пяти палубных штурмовиков "Супер Этандар модернизе" (Super Etendard Modernise) из состава морской авиации Франции.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, контракт стоимостью 12,5 млн. евро (14,5 млн. долл.), помимо самолетов, включает поставку тренажера и запасных двигателей. Все поставки по контракту должны быть завершены к декабрю 2017 года.

Целью проекта является обеспечение пригодности к эксплуатации половины из 10 самолетов "Супер Этандар" ВМС Аргентины, которые в настоящее время непригодны к полетам, но являются единственным "сверхзвуковым активом". Правительство одобрило ускорение ремонта "Супер Этандар" для обеспечения защиты воздушного пространства страны в связи с предстоящим саммитом G20, который должен состояться в Аргентине в 2018 году. Самолеты будут поставлены 2-ой истребительно-штурмовой эскадрилье ВМС.

Это подразделение в течение некоторого времени будет использовать три поставленных самолета для переподготовки пилотов. Два самолета будут использованы в качестве источника запчастей для модернизации "Супер Этандар" ВМС Аргентины. После завершения этих работ первые три французских самолета также будут использованы для восстановления "Супер Этандар" ВМС Аргентины, налет которых существенно меньше.

Как сообщал ЦАМТО, в 1981 году Аргентина приобрела во Франции 14 самолетов "Супер Этандар", три из которых были потеряны в процессе эксплуатации. Оставшиеся 11 машин не могут эксплуатироваться из-за отсутствия запчастей. Аргентинское предприятие FAdeA с 2014 года пыталось договориться с французскими властями о приобретении запасных частей и нового оборудования для модернизации штурмовиков и обеспечения их пригодности к полетам, однако по причине экономического кризиса в стране этот проект не был реализован.

Первоначально командование ВМС Аргентины рассчитывало приобрести, по крайней мере, 10 "Супер Этандар модернизе". Поэтому в перспективе возможен заказ пяти дополнительных самолетов.

"Супер Этандар" могут применяться для выполнения различных задач, включая поражение наземных и надводных целей, обеспечение ПВО, как с палубы авианосца, так и с обычных аэродромов.