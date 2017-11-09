Более 100 часов провел каждый летчик вертолетного полка ЮВО на интерактивных тренажерах Ми-8АМТШ и Ми-35
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Тренажер вертолета Ми-8АМТ/Ми-171.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 9 ноября. Каждый летчик отдельного вертолетного полка ЮВО, базирующегося на Кубани, в летнем периоде обучения провел более 100 часов на новейших интерактивных тренажерах, предназначенных для подготовки экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных вертолетов Ми-35.
Новейшие компьютерные тренажеры выполнены в виде кабин вертолетов и оснащены симуляторами управления вооружением и техническими средствами авиационной техники. Они позволяют отрабатывать навыки управления вертолетом в различных погодных условиях, в дневное и ночное время суток, а также действия при возникновении нештатных ситуаций.
Уникальность тренажера заключается в его многофункциональности, что позволяет обучать не только летчиков, но и технический персонал авиаполка. На тренажере можно изучить устройство двигателя вертолета, работу основных систем управления, узлов и агрегатов.Для экипажа могут быть смоделированы такие нештатные ситуации, как срыв тяги несущего винта при превышении максимальной скорости, отказ рулевого винта, полный отказ двигателей в полете и многие другие.
На тренажере отрабатываются навыки пилотирования вертолета в любых погодных условиях и рельефа местности, действия при применении противником различных средств поражения, навыки взаимодействия с другими экипажами при ведении воздушного боя и др., сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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09.11.2017
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