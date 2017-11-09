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В Конгрессе США согласовали выделение $350 млн на военную помощь для Украины

10.11.2017 ТАСС 215 0
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Источник: © John Moore/Getty Images

Отмечается, что это "окончательные цифры"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали выделение $350 млн на предоставление Украине военной помощи в 2018 финансовом году. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил источник в аппарате профильного комитета нижней палаты американского законодательного органа.

"Да, это окончательные цифры. Это будет поставлено на голосование Сената и Палаты представителей", - сказал он.

Эти средства заложены в статье об оказании Украине помощи в сфере безопасности, которая входит в законопроект о бюджете Пентагона. Конгресс на протяжении последних нескольких лет выделяет деньги на укрепление украинских вооруженных сил, в том числе, посредством поставок оборонительных вооружений. Однако, данное положение не носит обязательного характера, окончательное решение должны принять Госдепартамент и Пентагон.

Ранее обе палаты Конгресса США приняли законопроект о выделении средств министерству обороны страны на 2018 финансовый год, однако версии Сената и Палаты представителей различались, поэтому потребовалось согласование двух версий.

В частности, в оба текста была включена поправка, согласно которой Пентагону разрешается поставить Киеву оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку. Более того, впервые разрешается использовать эти средства для укрепления украинских военно-морских сил путем поставок морских мин и средств прибрежной обороны. Как и раньше, Пентагону позволяется предоставить украинским войскам противотанковое вооружение. Однако, в Палате представителей предлагали выделить на это $150 млн, а в Сенате - до 500 млн.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Украина

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