США обвинили РФ в защите "террористов, продолжающих применять химическое оружие" в Сирии



Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

Вашингтон призывает проголосовать в Совбезе за продление срока полномочий совместного механизма ООН и ОЗХО, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Позиция России в отношении продления срока полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химических атак в Сирии фактически обеспечивает защиту террористов, продолжающих применять боевые отравляющие вещества в этой арабской стране. Это утверждается в обнародованном в среду вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Страны, не поддерживающие продление мандата СМР или пытающиеся его ослабить, такие как Россия, защищают режим [президента Сирии Башара] Асада и террористов, которые продолжают применить химическое оружие. Мы призываем Россию изменить курс до того, как истечет срок полномочий СМР. И мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать [в Совете Безопасности ООН] за продление срока полномочий данного важнейшего механизма", - заявляет официальный представитель президента США.

На ее взгляд, дальнейшие решения, касающиеся СМР, должны быть направлены на прекращение "политической игры", способствовать достижению "коллективной цели, заключающейся в остановке применения химического оружия", а также укреплению тех принципов, которые лежали в основе выработки Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

По словам Сандерс, Организация по запрещению химического оружия в своем новом докладе, обнародованном в пятницу, подтвердила применение ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года. "Несмотря на то, что эти выводы, к сожалению, не являются сюрпризом для США, они все равно вызывают тревогу. Эль-Латамина находится примерно в 10 милях (16 км - прим. ТАСС) от Хан-Шейхуна, где режим Асада использовал зарин против собственных сограждан лишь через пять дней после этого ", - говорится в заявлении представителя Белого дома.

Срок полномочий СМР истекает 17 ноября. 2 ноября Россия и США внесли в СБ ООН проекты резолюции о продлении срока полномочий СМР. Взаимоисключающие документы предусматривают продление мандата следственной комиссии на разные сроки: российский - до 16 мая 2018 года, а американский - на 24 месяца с момента принятия резолюции. При этом в тексте США содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы).

Во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о внесении обновленного проекта резолюции, который учитывает некоторые пожелания российской стороны. Как заявил в среду ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, США "хотят закрепить в тексте резолюции полную свободу действий для механизма, чтобы тот работал абсолютно бесконтрольно".