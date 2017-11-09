"Алмаз-Антей" покажет на выставке в Дубае зенитную систему С-400 и комплекс "Тор"



Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Концерн также представит продукцию гражданского и двойного назначения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Алмаз-Антей" примет участие в выставке Dubai Airshow 2017, которая пройдет в ОАЭ с 12 по 16 ноября. Концерн представит модели зенитных ракетных систем и комплексов различной дальности, радиолокационных станций наблюдения за воздушным пространством, а также натурный образец радиолокационной станции охраны объектов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе концерна.

"В зоне зенитных ракетных систем большой дальности посетители увидят модели знаменитой системы С-400 "Триумф", в зоне зенитных ракетных комплексов средней дальности - модели "Бук-М2Э", в зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности будут представлены модели "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ", - сказали в пресс-службе.

Концерн также представит продукцию гражданского и двойного назначения. В частности, посетители смогут ознакомиться с натурным образцом радиолокационной станции охраны объектов "Сова".

"Мы планируем провести ряд встреч и переговоров с официальными делегациями стран, принимающих участие в работе выставки, с потенциальными заказчиками продукции концерна, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации выпускаемых средств противовоздушной обороны", - сообщил заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.