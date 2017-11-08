Сенатский комитет утвердил выдвинутого Трампом кандидата на пост главы НАСА
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Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Сенатский комитет по торговле, науке и транспорту проголосовал в среду за утверждение выдвинутого президентом Дональдом Трампом Джеймса Брайденстайна на посту главы НАСА, теперь кандидата предстоит утвердить всему сенату.
Голосование по кандидатуре Брайденстайна прошло в среду, за его назначение проголосовали 14 сенаторов-республиканцев, против высказались 13 демократов комитета. Следующий этап утверждения кандидатуры - голосование в сенате.
Демократы выступают категорически против назначения Бранденстайна, указывая на недостаток его опыта и квалификации для того, чтобы возглавить космическое ведомство США. Противники его кандидатуры также заявляют, что должность главы НАСА не должна становиться "партийной".
Сроки голосования по кандидатуре 42-летнего Брайденстайна в сенате пока не объявлены. Учитывая, что 52 места в сенате принадлежит республиканцам, а демократы занимают 48 кресел, его исход практически предрешен и скорее всего будет положительным для кандидата. Пока ни один представитель республиканской партии формально не заявил о своем отказе поддержать номинанта.
Слушания по кандидатуре Брайденстайна состоялись в комитете по торговле, науке и транспорту 1 ноября, когда в течение нескольких часов кандидат отвечал на вопросы сенаторов.
Руководитель НАСА предлагается президентом США и должен быть утвержден сенатом. Трамп выдвинул кандидата в сентябре.
Брайденстин, которому в июне исполнилось 42 года, с 2013 года представляет в палате представителей конгресса США штат Оклахома. Он входит в состав комитета по вооруженным силам и комитета по науке, космосу и технологиям.
Свою карьеру Брайденстин начинал как летчик военно-морской авиации, он участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. По окончании службы он руководил музеем и планетарием в Оклахоме, служил в авиации национальной гвардии штата. После прихода в Белый дом администрации Трампа и до утверждения нового руководителя НАСА обязанности главы ведомства исполняет Роберт Лайтфут, который был первым заместителем экс-главы ведомства Чарльза Болдена с 2012 года.
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08.11.2017
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