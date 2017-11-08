Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главкомы Сухопутных войск России и ОАЭ обсудили совместный проект разработки нового оружия и техники - Минобороны РФ

09.11.2017 Интерфакс-АВН 333 0
0
Понравилась новость?
 0
Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева"
Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: zyalt.livejournal.com

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) генерал-майором Салехом Мухаммедом аль-Амери, сообщает в среду департамент информации Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества, перспективы совместного российско-эмиратского проекта по разработке образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск", - сообщили в министерстве.

Также в ходе визита в Россию С. аль-Амери возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и посетил палаты Большого Кремлевского дворца.

Ранее сообщалось, что в ходе визита делегация ознакомилась с учебно-материальной базой и организацией боевой подготовки в 4-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа, а также посетила ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.11 13:53
  • 378
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 13:48
  • 6
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 09.11 13:37
  • 5590
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.11 13:36
  • 118
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 09.11 13:35
  • 2
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 09.11 13:30
  • 2
Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск
  • 09.11 13:07
  • 1
На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"
  • 09.11 13:05
  • 2
На ракетные комплексы "Ярс" перевооружены за пять лет 12 полков РФ
  • 09.11 13:05
  • 17
Генштаб ВС РФ предсказал смену оружия стратегического сдерживания
  • 09.11 12:34
  • 2
"Шайтан" — в небе над Россией! (Hamshahri, Иран)
  • 09.11 12:07
  • 19
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 09.11 11:56
  • 98
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 09.11 11:50
  • 15
Су-34 может стать одноместным штурмовиком
  • 09.11 11:30
  • 1
Свободное ношение оружия
  • 09.11 10:04
  • 21
Полтонны – слабый аргумент
другие обсуждаемые темы