Главкомы Сухопутных войск России и ОАЭ обсудили совместный проект разработки нового оружия и техники - Минобороны РФ



Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).

Источник: zyalt.livejournal.com Экспозиция ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).Источник: zyalt.livejournal.com

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) генерал-майором Салехом Мухаммедом аль-Амери, сообщает в среду департамент информации Минобороны РФ.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества, перспективы совместного российско-эмиратского проекта по разработке образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск", - сообщили в министерстве.

Также в ходе визита в Россию С. аль-Амери возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и посетил палаты Большого Кремлевского дворца.

Ранее сообщалось, что в ходе визита делегация ознакомилась с учебно-материальной базой и организацией боевой подготовки в 4-й гвардейской танковой дивизии Западного военного округа, а также посетила ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.