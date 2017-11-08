Швеция планирует купить у США комплексы "Пэтриот"
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Американский ракетный комплекс Patriot.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
СТОКГОЛЬМ, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции намерено инвестировать в закупку американской системы ПВО "Пэтриот", сообщило Радио Швеции SR.
Стокгольм рассчитывает купить у США четыре единицы системы ПВО. Ожидается, что поставки начнутся в 2020 году, последнее поступление планируется в 2025 году. Приобретение "Пэтриота" обойдется бюджету в несколько миллиардов крон.
"Абсолютно необходимо обновить противовоздушную оборону, которая у нас есть сегодня. Та, что имеется сегодня, не справится с вызовами, имеющимися сегодня в мире", - прокомментировал глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.
Шведским властям удалось достичь договоренности по вопросу поставок с оппозиционной Партией центра и либерально-консервативной Умеренной коалиционной партией, поясняет радио.
"Вооруженные силы поддерживают, и это важно. Потом, это проверенная система и находится во многих странах в нашем регионе, это увеличивает возможность взаимодействия и сотрудничества с другими", - заявил спикер Умеренной коалиционной партии по вопросам оборонной политики Ханс Валльмарк.
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08.11.2017
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