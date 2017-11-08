В 2018 году в состав поисково-спасательных сил ТОФ войдет очередной модульный катер-катамаран проекта 23370
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Многофункциональный модульный катер проекта 23370.
Источник: http://www.tetis-group.ru/
ЦАМТО, 8 ноября. Очередной многофункциональный модульный катер-катамаран улучшенного проекта 23370М поступит в распоряжение поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота в 2018 году и будет дислоцироваться на Камчатке.
Об этом сообщил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.
По его словам, катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в пунктах базирования сил ВМФ и прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 м. Многофункциональный модульный поисково-спасательный катер проекта 23370М разработан в развитие проекта 23370, по сравнению с которым обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью полного хода, улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного спецперсонала, а также усовершенствованным водолазным комплексом. Наряду с этим, он оснащен еще более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью и значительно расширенной номенклатурой переносных средств и снаряжения.
В рамках госконтракта первый многофункциональный модульный катер проекта 23370М – "СМК-2176" был построен на АО "КАМПО" в 2016 году и вошел в состав Северного флота. В ноябре 2017 года очередной серийный катер проекта 23370М был передан Тихоокеанскому флоту с местом постоянной дислокации во Владивостоке. Третий модернизированный модульный катер в 2018 году усилит поисково-спасательные силы пункта базирования сил Тихоокеанского флота на Камчатке.
Катер проекта 23370М является судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО" совместно с конструкторским бюро "Квартет СПб". Катер проекта 23370М обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с предшественниками – модульными катерами проекта 23370. Модернизированные катера-катамараны имеют большее водоизмещение (140 тонн против 120 тонн у модификации проекта 23370), большую габаритную длину (24,2 м против 20 м) и более высокую скорость максимального хода – до 13 узлов.
На многофункциональных модульных катерах проекта 23370М установлен усовершенствованный контейнерный водолазный комплекс КВК 23370М. Водолазный комплекс состоит из двух съемных контейнерных модулей на базе 20-футового контейнера и на базе 10-футового контейнера.
Также катер проекта 23370М оснащен барокамерой БКД-120Т производства АО "Тетис Про", на борту оборудованы пост управления водолазными спусками и пост управления барокамерой. В составе водолазного комплекса используется универсальное водолазное снаряжение СВУ-5-1 и СВУ-5-2 производства АО "КАМПО". Катер может оснащаться широким спектром средств выполнения подводных работ, в том числе телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) "Марлин-350" разработанным АО "Тетис Про".
Модернизированный катер также оснащен современной системой пожаротушения с производительностью пожарных насосов до 220-240 м3/час и широким арсеналом переносных противопожарных средств и снаряжения, входящих в состав противопожарного модуля на базе 20-футового контейнера, который включает в себя систему водяного и пенного пожаротушения, предназначенную для тушения пожара на аварийных объектах водяными струями и воздушно-механической пеной с использованием ручных переносных стволов и пеногенераторов. В качестве грузоподъемного оборудования на катере проекта 23370М установлен гидравлический кран-манипулятор с максимальной грузоподъемностью до трех тонн, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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08.11.2017
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