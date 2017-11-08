"Калашников" рассчитывает в 2018 году запустить в серию новую винтовку для биатлона



Винтовки «Биатлон» производства «Ижмаша». Винтовки «Биатлон» производства «Ижмаша».

Руководитель спортивных проектов концерна Иван Черезов сообщил, что новый образец обладает дополнительными регулировками в зависимости от антропометрических данных спортсмена

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" рассчитывает в 2018 году запустить в серийное производство новую биатлонную винтовку - Би-7-7, сообщил ТАСС руководитель спортивных проектов концерна, трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов.

"Биатлонные винтовки производятся концерном "Калашников" уже более 20 лет, постепенно идет модернизация, ствольные работы - в поиске того, какую геометрию ствола выбрать. Модель Би-7-4 мы продаем в школы, в сборные и ведем работу над новой винтовкой Би-7-7, которую, надеемся, в следующем году получится поставить в серийное производство", - сказал Черезов.

По его словам, новый образец обладает дополнительными регулировками в зависимости от антропометрических данных спортсмена. "Сделан акцент на внешнем виде, дизайне. Многим топовым спортсменам немаловажно, как выглядят их винтовки. Понятно, что в массовом производстве этого не сделать, но мы сможем найти индивидуальный подход к каждому спортсмену", - отметил он.

Черезов отметил, что подавляющее большинство спортивных школ в России, больше 90%, используют винтовки, производимые концерном "Калашников". "В сборной России это соотношение примерно 30/70 - наши винтовки и Anschutz. Лидеры сборной, например, Антон Шипулин, Алексей Волков выступают с винтовками Anschutz и просить их перейти на ижевские винтовки не совсем корректно, потому что стрельба такое дело - все на тонких ощущениях. У спортсменов годами формируются "отношения" с винтовкой. Скоро Олимпийские игры, и просить спортсмена поменять свой инвентарь... там лыжи не каждый меняет, не говоря уже о винтовках. Здесь нужно делать акцент на ребятах, которые выступают с нашим оружием, максимально обеспечивать их всем необходимым. Кроме того, большое внимание нужно уделять молодым спортсменам, предоставлять им лучшее оружие и максимальный сервис", - сказал Черезов.

Перспективы поставок

Черезов отметил, что винтовка концерна "Калашников" конкурентоспособна и по надежности, и по цене. "Большое количество винтовок, используемых в спортивных школах в России, нашего производства, они работают уже много лет - это говорит о надежности ее конструкции, неприхотливости. Есть случаи, когда звонят из других стран и интересуются нашими винтовками, спрашивают можно ли приобрести. К сожалению, санкции не позволяют им это сделать. Был случай, когда даже из Германии звонили с этим вопросом, говорили, что детям нравятся винтовки, они удобные, уход и ремонт минимальный, в отличие от Anschutz. В этом плане наша винтовка надежнее. Средняя цена Би-7-4 порядка 70 тыс. рублей в зависимости от конфигурации, а Anschutz стоит порядка €3,5 тыс. минимум. В цене у немцев мы выигрываем", - сказал он.

При этом предприятие, помимо санкций, испытывает и другие сложности с поставками биатлонного оружия. "Весь биатлонный мир в основном сфокусирован в Центральной Европе - Германия, Италия, поэтому наше далекое территориальное расположение завода, конечно, усложняет максимально быстрое предоставление сервисных услуг, запчастей. Поэтому тем, кто живет в Европе, гораздо проще работать с Anschutz. Кроме того, в России нас сильно ограничивает закон об оружии, который влечет за собой необходимость оформления большого количества документов. Например, для того чтобы что-то сделать с винтовкой, нужно сначала получить разрешение. Даже если ты просто хочешь осмотреть ее на заводе - нужно оформлять направление на ремонт. Из-за этого возникают сложности", - отметил Черезов.

Черезов считает, что основные перспективы в этом направлении у "Калашникова" связаны с молодыми спортсменами, которым нужно уделять большое внимание, предоставлять им лучшее оружие и максимальный сервис.

Концерн "Калашников" выпускает порядка 500-600 биатлонных винтовок в год. Гендиректор концерна Алексей Криворучко сообщил ТАСС, что новая винтовка уже пользуется интересом со стороны иностранных сборных. "Интерес, безусловно, есть, ведь наша винтовка надежна и востребована на рынке и ничем не уступает иностранным аналогам", - добавил он.

Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты и другие разработки.