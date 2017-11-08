"Калашников" рассчитывает в 2018 году запустить в серию новую винтовку для биатлона
|
|
Винтовки «Биатлон» производства «Ижмаша».
Руководитель спортивных проектов концерна Иван Черезов сообщил, что новый образец обладает дополнительными регулировками в зависимости от антропометрических данных спортсмена
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" рассчитывает в 2018 году запустить в серийное производство новую биатлонную винтовку - Би-7-7, сообщил ТАСС руководитель спортивных проектов концерна, трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов.
"Биатлонные винтовки производятся концерном "Калашников" уже более 20 лет, постепенно идет модернизация, ствольные работы - в поиске того, какую геометрию ствола выбрать. Модель Би-7-4 мы продаем в школы, в сборные и ведем работу над новой винтовкой Би-7-7, которую, надеемся, в следующем году получится поставить в серийное производство", - сказал Черезов.
По его словам, новый образец обладает дополнительными регулировками в зависимости от антропометрических данных спортсмена. "Сделан акцент на внешнем виде, дизайне. Многим топовым спортсменам немаловажно, как выглядят их винтовки. Понятно, что в массовом производстве этого не сделать, но мы сможем найти индивидуальный подход к каждому спортсмену", - отметил он.
Черезов отметил, что подавляющее большинство спортивных школ в России, больше 90%, используют винтовки, производимые концерном "Калашников". "В сборной России это соотношение примерно 30/70 - наши винтовки и Anschutz. Лидеры сборной, например, Антон Шипулин, Алексей Волков выступают с винтовками Anschutz и просить их перейти на ижевские винтовки не совсем корректно, потому что стрельба такое дело - все на тонких ощущениях. У спортсменов годами формируются "отношения" с винтовкой. Скоро Олимпийские игры, и просить спортсмена поменять свой инвентарь... там лыжи не каждый меняет, не говоря уже о винтовках. Здесь нужно делать акцент на ребятах, которые выступают с нашим оружием, максимально обеспечивать их всем необходимым. Кроме того, большое внимание нужно уделять молодым спортсменам, предоставлять им лучшее оружие и максимальный сервис", - сказал Черезов.
Перспективы поставок
Черезов отметил, что винтовка концерна "Калашников" конкурентоспособна и по надежности, и по цене. "Большое количество винтовок, используемых в спортивных школах в России, нашего производства, они работают уже много лет - это говорит о надежности ее конструкции, неприхотливости. Есть случаи, когда звонят из других стран и интересуются нашими винтовками, спрашивают можно ли приобрести. К сожалению, санкции не позволяют им это сделать. Был случай, когда даже из Германии звонили с этим вопросом, говорили, что детям нравятся винтовки, они удобные, уход и ремонт минимальный, в отличие от Anschutz. В этом плане наша винтовка надежнее. Средняя цена Би-7-4 порядка 70 тыс. рублей в зависимости от конфигурации, а Anschutz стоит порядка €3,5 тыс. минимум. В цене у немцев мы выигрываем", - сказал он.
При этом предприятие, помимо санкций, испытывает и другие сложности с поставками биатлонного оружия. "Весь биатлонный мир в основном сфокусирован в Центральной Европе - Германия, Италия, поэтому наше далекое территориальное расположение завода, конечно, усложняет максимально быстрое предоставление сервисных услуг, запчастей. Поэтому тем, кто живет в Европе, гораздо проще работать с Anschutz. Кроме того, в России нас сильно ограничивает закон об оружии, который влечет за собой необходимость оформления большого количества документов. Например, для того чтобы что-то сделать с винтовкой, нужно сначала получить разрешение. Даже если ты просто хочешь осмотреть ее на заводе - нужно оформлять направление на ремонт. Из-за этого возникают сложности", - отметил Черезов.
Черезов считает, что основные перспективы в этом направлении у "Калашникова" связаны с молодыми спортсменами, которым нужно уделять большое внимание, предоставлять им лучшее оружие и максимальный сервис.
Концерн "Калашников" выпускает порядка 500-600 биатлонных винтовок в год. Гендиректор концерна Алексей Криворучко сообщил ТАСС, что новая винтовка уже пользуется интересом со стороны иностранных сборных. "Интерес, безусловно, есть, ведь наша винтовка надежна и востребована на рынке и ничем не уступает иностранным аналогам", - добавил он.
Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты и другие разработки.
|
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.11.2017 "Ростех" продаст более четверти акций "Калашникова" только после решения правительства
09.11.2017 Свободное ношение оружия
27.10.2017 "Калашников" получит заем на разработку нового гражданского оружия
13.10.2017 "Калашников" начал торговать оружием в интернете
09.10.2017 «Калашников» приобретает «Верфь братьев Нобель»
06.10.2017 "Калашников" разработал новую систему взаимодействия с поставщиками
25.09.2017 Концерн "Калашников" запустил "производственную линию будущего"
25.09.2017 Выручка концерна "Калашников" в 2017 году составит около 40 млрд рублей