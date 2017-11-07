Герасимов рассказал о росте интенсивности боевой службы в ВМФ и ВКС
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военные моряки и лётчики российской армии стали больше находиться в море и в воздухе за последние пять лет, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов на коллегии Минобороны во вторник.
"Наплаванность экипажей кораблей увеличилась до 57 суток и, по сравнению с 2012 годом, возросла в 2,2 раза. Общий годовой налет летного состава увеличился на 15 тысяч часов, а на одного летчика (экипаж) - в 1,6 раза", - сказал Герасимов.
Количество прыжков с парашютом в учебном году доведено до 201 тысячи, что в 1,8 раза превышает показатели 2012 года.
"Для повышения качества боевой подготовки внедрены новые формы обучения, такие как комплексные тактико-огневые упражнения и комплексные упражнения стрельб. Возобновлено выполнение танковыми подразделениями упражнений стрельб на большую дальность", - сказал глава Генштаба.
Обязательным элементом стала отработка применения разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров. Повышению уровня мастерства военнослужащих способствовал значительный рост индивидуальных показателей боевой подготовки, отметил генерал.
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07.11.2017
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