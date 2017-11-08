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Герасимов рассказал об оснащении российской армии С-400 и "Панцирь-С"

09.11.2017 РИА Новости 307 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Шестнадцать зенитных ракетных полков за пять лет переоснащены на ЗРС С-400, 19 дивизионов вооружены ЗРПК "Панцирь-С", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В войсках ПВО за пять лет 16 зенитных ракетных полков переоснащены на зенитную ракетную систему С-400. Дальность обнаружения и поражения целей этим комплексом более чем в два раза превышает возможности последних модификаций комплексов Patriot, стоящих на вооружении стран НАТО, а время развертывания С-400 в пять раз меньше чем у американского аналога", - заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, в войсках сформированы 19 дивизионов, оснащенных зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", который "способен поражать все типы средств воздушного нападения, в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты". "В подразделения радиотехнических войск поставлено более 130 современных радиолокационных станций, обеспечивающих обнаружение малозаметных и низколетящих средств воздушного нападения", - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в настоящее время завершается развертывание радиолокационной станции загоризонтного обнаружения воздушных целей, которая "позволит выполнять задачи по обнаружению массового взлета авиации и пуска ракет, в том числе гиперзвуковых, на дальностях более1000 км от наших границ".

"В целом доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах достигла 72,8%. При этом в военно-воздушных силах она составляет 72%, в войсках ПВО-ПРО 68%, а в космических войсках - 81%", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "возможности системы разведки и контроля воздушного пространства, а также огневые возможности системы ПВО увеличились в 1,5 раза". Начальник Генштаба добавил, что авиационные соединения и воинские части с 2013 года ежегодно получают более двухсот современных летательных аппаратов, таких как самолеты оперативно-тактической авиации Су-30СМ, Су-34, Су-35С, МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие. "В результате на новую технику перевооружены 12 авиационных полков, три бригады и шесть полков армейской авиации", -отметил Герасимов.
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot
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