Турция намерена в 2018 году провести испытательные пуски ПКР "Атмака" с борта корабля



Полигонный испытательный пуск перспективной турецкой противокорабельной ракеты Atmaca.

Источник: turkishnavy.net Полигонный испытательный пуск перспективной турецкой противокорабельной ракеты Atmaca.Источник: turkishnavy.net

ЦАМТО, 2 ноября. Представитель командования ВМС Турции адмирал Ахмет Чакир подтвердил, что компания Roketsan провела на полигоне испытательный пуск ПКР "Атмака" (Atmaca) собственной разработки.

Испытания ракеты с борта корабля ВМС страны планируется провести в следующем году.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на текущий момент имеется ограниченная информация о статусе проекта ПКР "Атмака", которая предназначена для замены американской ПКР "Гарпун".

Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) подписал контракт на разработку ракеты "Атмака" с выбранной основным подрядчиком Roketsan в 2009 году. Еще одна турецкая компания, Aselsan, разрабатывает радиолокационную головку самонаведения и комплекс наведения для боеприпаса. Roketsan отвечает за разработку корпуса ракеты. Турецкая Kale group, согласно сообщениям, разработает силовую установку для ПКР, которая в настоящее время оснащена французским двигателем TR140.

По заявлению адмирала Ахмета Чакира, Турция постепенно отказывается от иностранного участия при проектировании и строительстве кораблей и уже разработала ряд технологий в данной сфере. Анкара также стремится стать одним из мировых лидеров в области создания управляемых систем вооружения для флота. Целью проекта "Атмака" является создание ПКР, обладающей большей дальностью полета и расширенными возможностями по сравнению с ПКР "Гарпун".