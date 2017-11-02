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Рособоронэкспорт представит в Бангкоке уникальные российские средства борьбы с киберугрозами

03.11.2017 ЦАМТО 1023 0
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Рособоронэкспорт
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 2 ноября. АО "Рособоронэкспорт" проведет презентацию на тему "Кибербезопасность: защита информации" в рамках деловой программы Международной азиатской выставки и конференции по обороне и безопасности Defense and Security 2017, которая пройдет с 6 по 9 ноября в Бангкоке (Таиланд).

Презентация состоится 8 ноября 2017 года в 14:00 в комнате Amber3.

Информационное противоборство в современных условиях характеризуется участившимися несанкционированными проникновениями и вмешательством в работу национальных критически значимых информационных систем: государственных, правительственных, военных, ядерных, энергетических.

"Рособоронэкспорт совместно с предприятиями российской промышленности подготовил пакет предложений по решению задач кибербезопасности. Наши предложения включают в себя средства и системы, а также интегрированные решения в данной области, которые уже прошли всесторонние испытания и внедрены во многие объекты инфраструктуры в России. По вопросам информационной безопасности мы готовы сотрудничать как с государственными структурами, так и с представителями частного бизнеса стран Юго-Восточной Азии", – заявил начальник Управления внешних связей Рособоронэкспорта Виктор Бракунов, возглавляющий делегацию компании на выставке.

Для защиты от кибератак предлагаются программно-аппаратные комплексы, которые обеспечивают автоматическое выявление и блокирование развития компьютерных атак или вторжений в контролируемую информационную систему, включая и выявление IP-адресов источников киберугроз, а также их мониторинг.

В целях обеспечения безопасного удаленного доступа пользователей к централизованным информационным ресурсам, финансовым сервисам, а также к сети Интернет российскими специалистами создана платформа универсального безопасного доступа к защищенным "облачным" ресурсам на базе российского программного комплекса.

Антивирусные программные решения позволяют осуществлять мониторинг вычислительных сетей, осуществлять сбор и анализ данных по кибератакам, оценивать их критичность, частоту нападений и наиболее частые источники угроз и в наиболее полном объеме решают задачи защиты компьютеров, серверов, почты, шлюзов, мобильных устройств.

Рособоронэкспорт также предлагает комплексные решения, включающие в себя комплекс услуг по проектированию, вводу в эксплуатацию и сопровождению автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем в защищенном исполнении.

"Россия приветствует инициативу Таиланда по открытию на территории страны центра кибербезопасности АСЕАН. Данное решение было анонсировано в ходе мероприятий, посвященных 120-летию установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией. Рособоронэкспорт готов по обращению тайской стороны оказать содействие в проектировании и строительстве подобного центра", – добавил В.Бракунов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
02.11.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Россия
Таиланд
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РОЭ
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Ядерный щит

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