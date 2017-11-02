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В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" подведены итоги научной деятельности РВСН в 2017 году

03.11.2017 ЦАМТО 179 0
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Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник: patriotp.ru

ЦАМТО, 2 ноября. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" прошла конференция "Результаты деятельности Военно-научного комитета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2017 году".

Мероприятие открыл председатель Военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин, который отметил важность и значимость проводимой исследовательской деятельности в поисках передовых технологий в интересах РВСН и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

В ходе конференции были заслушаны доклады о состоянии научной и конгрессно-выставочной деятельности в 2017 году заместителя начальника 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России по научной работе Александра Спренгеля, начальника отдела научной работы и подготовки научно-педагогических кадров Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Вячеслава Федорова, представителя Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Юрия Астапенко и других.

Были также заслушаны предложения по совершенствованию работы в 2018 году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
02.11.2017
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Россия
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Минoбороны РФ

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