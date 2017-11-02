Минобороны: химоружие в Хан-Шейхуне технически не могло быть применено с Су-22 ВВС Сирии



Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour

В ведомстве обратили внимание на неточности в докладе ОЗХО, а именно на данные о расстоянии самолета от Хан-Шейхуну

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минобороны (МО) России при изучении доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сделало вывод, что химическое оружие технически не могло быть применено в Хан-Шейхуне с самолета Су-22 ВВС Сирии. Об этом в четверг сообщил представитель ведомства на совместном брифинге МИД, МО и Минпромторга.

"Изучив представленные материалы, вижу несколько моментов, не позволяющих сделать вывод о том, что химическое оружие в виде авиационной бомбы было применено с самолета Су-22 Военно-воздушных сил САР", - сказал он.

Представитель ведомства также подчеркнул, что самолет при ударе оказался бы значительно ближе к городу, чем указано в докладе ОЗХО. Пункт 30 документа гласит, что Су-22 сирийских ВВС находился на расстоянии около пяти км от Хан-Шейхуну. При этом в представленных в докладе ОЗХО условиях его полета, должен был сбросить бомбу с дистанции пять км 400 м. "Однако после сброса самолет продолжает движение в воздушном пространстве и даже при выполнении маневра отворота пересекал бы линию цели или значительно бы приближался к ней, так как радиус разворота в этом случае будет составлять от трех до девяти км, и противоречит наблюдению самолета вблизи Хан-Шейхуна на расстоянии не более пяти км", - сказал он.

Военный добавил, что при выполнении более интенсивных маневров по отвороту от цели самолету пришлось бы перевести двигатели на форсированный режим и он бы не остался незамеченным. Если бы Су-22 пикировал на цель, добавил представитель Минобороны, то обязательно пролетел бы над городом. Однако нет свидетелей, которые бы видели самолет над Хан-Шейхуном во время инцидента, добавил представитель.

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. Погибли почти 100 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. При этом Вашингтон обвинил Дамаск в проведении химатаки, а в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.