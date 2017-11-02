Шойгу обсудил с послом США в России вопросы международной безопасности
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Встреча прошла в Минобороны РФ
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и посол США в России Джон Хантсман обсудили вопросы двусторонних отношений.
Об этом в четверг сообщили в российском военном ведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы Шойгу и Хантсман обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по актуальным вопросам международной безопасности", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что встреча прошла в Минобороны РФ.
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02.11.2017
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