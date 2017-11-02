Шойгу обсудил с послом США в России вопросы международной безопасности



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Встреча прошла в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и посол США в России Джон Хантсман обсудили вопросы двусторонних отношений.

Об этом в четверг сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе состоявшейся беседы Шойгу и Хантсман обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по актуальным вопросам международной безопасности", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что встреча прошла в Минобороны РФ.