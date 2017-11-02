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Шойгу: военные разведчики обеспечили успех операции в Сирии

03.11.2017 ТАСС 366 0
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Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото
Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Министр обороны поздравил сотрудников Главного управления Генштаба ВС с праздником в преддверии Дня военного разведчика

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военные разведчики обеспечили успешную работу Воздушно-космических сил России в ходе операции в Сирии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ с профессиональным праздником в преддверии Дня военного разведчика.

"Прежде всего хотел бы поздравить вас с праздником. Делаю это не в первый раз, делаю это от души, зная и понимая тот путь, который пройден военной разведкой за все эти годы", - сказал Шойгу.

Он рассказал, что в четверг шесть самолетов Ту-22М3 нанесли очередные удары по объектам террористов в Сирии. "Перед тем, как ехать сюда, я посмотрел на результаты. Главное, о чем я подумал, была ли у нас раньше возможность с такой точностью определять цели, как это есть сегодня, без военной разведки, без того технического оснащения, которое она сегодня имеет", - сказал министр. Он подчеркнул, что "это огромное достижение".

"Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И вся страна вам благодарна за это, признательна за это", - отметил Шойгу. По его словам, почти 750 сотрудников военной разведки удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России, тысячи имеют высокие награды.

"И я сегодня еще раз хочу пожелать ветеранам здоровья, берегите себя, вы нужны нам, нужны стране, нам нужен ваш опыт. Я вас всех поздравляю, желаю здоровья, добра, удачи. Помните всегда, что вас ждут дома родные, близкие, ваши друзья. Постарайтесь аккуратней", - заявил он.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Ту-22
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей

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