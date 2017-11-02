ВМС США назвали виновных в авариях эсминцев



Эсминец USS Fitzgerald после столкновения с контейнеровозом.

Источник: navaltoday.com Эсминец USS Fitzgerald после столкновения с контейнеровозом.Источник: navaltoday.com

Минувшим летом два американских эсминца получили серьёзные повреждения в столкновениях с гражданскими судами. Вчера, 1 ноября, на сайте Военно-морского института ВМС США были опубликованы результаты расследования инцидентов, унёсших жизни 17 человек.

В июне этого года эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате происшествия погибли 7 американских моряков, а корабль получил серьёзные повреждения. Спустя два месяца однотипный эсминец USS John S. McCain не разминулся с танкером Alnic MC (погибли 10 человек). При этом в обоих случаях гражданские суда получили минимальные повреждения.

Два трагических инцидента породили волну слухов — в их числе были предположения, что электронные системы кораблей подверглись хакерским атакам. Также выдвигались версии о том, что Россия или Китай вмешались в работу систем спутниковой навигации GPS, что и привело к авариям. Но реальность оказалась весьма прозаичной – всему виной стали ошибки экипажей боевых кораблей.

"Обе эти аварии были предотвратимы, и в ходе расследования были обнаружены многочисленные нарушения в действиях экипажей, которые привели к летальным инцидентам. Мы должны вынести урок из этих трагедий и не допустить повторения подобных ситуаций", – рассказал Джон Ричардсон, адмирал ВМС США, руководитель военно-морских операций.

Как показало расследование, авария с участием USS Fitzgerald и ACX Crystal произошла по вине экипажа американского корабля, проигнорировавшего служебные инструкции и не сумевшего вовремя оповестить командование о риске столкновения. В случае с аварией эсминца USS John S. McCain и танкера Alnic MC проблема заключалась в некритичной поломке рулевого управления. Из-за неправильных действий экипажа, не сумевшего восстановить контроль над кораблём, поломка стала фатальной для десятерых моряков.

По результатам расследования командование ВМС США разработало новые инструкции и внесло правки в программу обучения моряков. В служебные инструкции внесено порядка 60 изменений, которые должны существенно повысить уровень подготовки и улучшить условия службы военных моряков.