На Каспии сформировали "прибрежный" спецназ



Десантный катер "Раптор".

Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов Десантный катер "Раптор".Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бойцы специального отряда на быстроходных катерах займутся доставкой и эвакуацией диверсионных групп

В Каспийской военной флотилии появился новый отряд специального назначения. Он предназначен для действий вблизи берега: скрытно высаживать и эвакуировать разведывательные группы, поддерживать их огнем, а также совершать внезапные рейды. Также "прибрежные" спецназовцы займутся охраной и патрулированием морских баз и берега. На вооружение отряда поступят уникальные скоростные десантные катера "Раптор" и легкие беспилотники. Новая воинская часть сформирована на базе отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии.

По словам экспертов, формирование отряда "прибрежного" спецназа на Каспии не имеет военно-политической цели. Новая воинская часть создана в рамках развития Военно-морского флота (ВМФ). В то же время "прибрежный" спецназ — это важный инструмент проведения специальных операций на морском направлении.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ, переформирование отряда ПДСС в "прибрежный" спецназ уже началось. До конца нынешнего года воинская часть получит первые скоростные патрульные катера типа "Раптор".

По данным "Известий", в арсенал обновленной воинской части также войдут беспилотные летательные аппараты "Тахион". Они помогут при скрытной высадке разведывательных групп на берег и позволят обнаружить под водой диверсантов противника.

В настоящее время отряды "прибрежного" спецназа уже входят в состав Тихоокеанского и Черноморского флотов.

137-й отряд ПДСС Каспийской флотилии базируется в Дагестане. Формально он входит в состав 106-й бригады надводных кораблей. Воинская часть была сформирована в 2002 году. За 15 лет военнослужащие отряда приняли участие в десятках учений и охранных мероприятий. В частности, обеспечивали защиту с моря Олимпиады в Сочи, а также проходившего в Астрахани Каспийского саммита.

Точная организационно-штатная структура воинской части неизвестна. Предположительно, в составе отряда несколько взводов водолазов-разведчиков и водолазов-минеров, а также береговые подразделения.

"Рабочими лошадками" каспийского "прибрежного" спецназа станут скоростные катера проекта 03160 "Раптор". При длине чуть более 16 м катер перевозит до 20 десантников с полным снаряжением. Важные элементы конструкции, а также экипаж и десант защищает броня. Два двигателя мощностью по 1150 л. с. разгоняют "Раптор" до 48 узлов (около 90 км/ч). При этом катер без проблем может двигаться даже в шторм. На вооружении катера штатно стоит дистанционно-управляемая установка со 14,5-миллиметровым пулеметом "Корд". Также на "Раптор" можно смонтировать пусковые установки противотанковых ракет, автоматические гранатометы и дополнительные пулеметы.

— Переформирование каспийского отряда ПДСС в "прибрежный" спецназ не несет политических целей. Формирование новой воинской части выполняется в рамках развития российского Военно-морского флота, — рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Главное командование флота еще с прошлого года ведет работы по расширению возможностей противодиверсионных частей. Эти отряды позволяют скрытно высаживать и эвакуировать наших спецназовцев с моря. Ранее для решения этих задач в ВМФ РФ не было подразделений.

Примечательно, что работу крымских "прибрежных" спецназовцев можно было наблюдать на учениях "Кавказ-2016". Как хорошо видно на видео о завершающем этапе маневров, спецназовцы на катерах "Раптор" доставили десант и поддержали его огнем. После чего приступили к патрулированию района высадки десанта.

В настоящее время в российском ВМФ чуть более десяти отрядов противодиверсионных сил и средств. Они отвечают за охрану и оборону морских баз, отдельных кораблей, а также важных объектов. Ведение разведки и проведение диверсий на вражеских прибрежных объектах, в портах и на кораблях — это задача боевых пловцов, которые штатно сведены в морские разведывательные пункты.

Алексей Рамм, Евгений Дмитриев