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Самолеты ВКС РФ нанесли удар по объектам боевиков в Сирии

03.11.2017 ТАСС 230 0
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Ту-22М3 уничтожили склады вооружения, укрытия для техники и пункты управления террористов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в Сирии, уничтожены склады вооружения, пункты управления, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"2 ноября, осуществляя поддержку сирийским правительственным войскам в разгроме боевиков ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль. Целями для поражения стали склады вооружения, укрытия для техники, опорные пункты и пункты управления террористов", - сказали в военном ведомстве.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей, отметили в Минобороны РФ.

Бомбардировщики взлетели с территории России и совершили перелет над Ираном и Ираком. "Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось самолетами Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - заключили в военном ведомстве.

В среду шесть бомбардировщиков Ту-22М3 также нанесли авиаудар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Тогда были уничтожены опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением.
02.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ирак
Иран
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Сирия
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