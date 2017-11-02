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Российские бомбардировщики дальнего действия нанесли удары в Сирии (ABC News, США)

03.11.2017 ИноСМИ 369 0
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Бомбардировщики Ту-22М3
Бомбардировщики Ту-22М3.
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Бейрут (Associated Press) - Министерство обороны России в среду распространило заявление о том, что шесть самолетов Ту-22МЗ нанесли удары по позициям (запрещенного в России - прим. ред.) "Исламского государства" в районе населенного пункта Аль-Букемаль, расположенного на границе Сирии и Ирака. Сирийские правительственные войска сражаются с боевиками на подступах к городу.



Россия обеспечивает воздушное прикрытие для операций сирийских правительственных войск против повстанцев с 2015 года, но в основном использует авиабазу в Сирии. Российские военные заявили, что в результате авиаударов уничтожены командные пункты боевиков и склады боеприпасов.

Между тем, представители сирийской оппозиции заявили, что планы России пригласить на переговоры по политическому урегулированию сирийские группы и представителей правительства Сирии (по инициативе Москвы 18 ноября в Сочи должен состояться Конгресс сирийского национального диалога, на который приглашены представители более 30 различных движений и партий из Сирии: как силы, выступающие на стороне официального Дамаска, так и представители оппозиции, - прим. ред.) являются попыткой подорвать усилия ООН по урегулированию сирийского конфликта.

Неясно, означает ли это, что поддерживаемая международным сообществом сирийская оппозиция будет бойкотировать встречу (в Сочи). При этом десятью днями раньше должны состоятся переговоры в Женеве под эгидой ООН. Ализа Мафредж, один из высокопоставленных членов Высшего комитета по переговорам (по Сирии), заявила, что Россия "прикладывает большие усилия для прекращения" процесса ООН. Она написала на своей странице в Twitter, что Москва своим приглашением создает "тактическую параллель", которая угрожает подорвать попытки достичь политического разрешения конфликта. Другой оппозиционер Ахмед Рамадан заявил, что Россия предлагает "обойти" ООН и существующие резолюции ООН.
02.11.2017
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