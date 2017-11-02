Саперы обезвредили более 23 тыс. взрывоопасных предметов на юге России
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Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02.
Источник: defendingrussia.ru
Наиболее часто заявки поступают с мест, где проходили бои во время Великой Отечественной войны
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Военные инженерно- саперных подразделений Южного военного округа с начала года обезвредили более 23 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Силам 67 подвижных групп разминирования округа в нынешнем году удалось обезвредить и уничтожить более 23 тысяч взрывоопасных предметов. С января по ноябрь 2017 года саперы Южного военного округа выполнили более 2,5 тысячи заявок от военных комиссариатов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах", - отметил он.
Наиболее часто заявки поступают с мест, где проходили бои во время Великой Отечественной войны. Так, в Волгоградской области саперы очистили более пяти тысяч га сельхозугодий, обезвредив около восьми тысяч взрывоопасных предметов.
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02.11.2017
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