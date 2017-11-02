Саперы обезвредили более 23 тыс. взрывоопасных предметов на юге России



Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02.

Источник: defendingrussia.ru Защитные костюмы для инженерно-саперных подразделений ОВР-2-02.Источник: defendingrussia.ru

Наиболее часто заявки поступают с мест, где проходили бои во время Великой Отечественной войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Военные инженерно- саперных подразделений Южного военного округа с начала года обезвредили более 23 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Силам 67 подвижных групп разминирования округа в нынешнем году удалось обезвредить и уничтожить более 23 тысяч взрывоопасных предметов. С января по ноябрь 2017 года саперы Южного военного округа выполнили более 2,5 тысячи заявок от военных комиссариатов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах", - отметил он.

Наиболее часто заявки поступают с мест, где проходили бои во время Великой Отечественной войны. Так, в Волгоградской области саперы очистили более пяти тысяч га сельхозугодий, обезвредив около восьми тысяч взрывоопасных предметов.