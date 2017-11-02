Более 2,2 тыс. единиц военной техники пополнят армейские парки юга России до конца года
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Модифицированная боевая машина пехоты БМП-3 с комбинированным прицелом ППНД Б03С03 "Содема" с тепловизионным каналом в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны России. Острогожск (Воронежская область), 25.05.2017.
Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж" / riavrn.ru
В настоящее время в подразделения округа уже поставлены более одной тысячи единиц современного вооружения и новейших образцов военной техники
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. единиц военной и специальной техники для различных видов и родов войск поступят в армейские подразделения Южного военного округа до конца года. Об этом сообщил на совещании в четверг командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.
"До конца текущего года в войска Южного военного округа должно поступить более 2,2 тыс. единиц военной техники, в том числе около 120 танков Т-72, более 110 боевых машин пехоты БМП-3, около 30 бронетранспортеров БТР-82АМ", - приводит его слова окружная пресс-служба.
Кроме того, будут поставлены около 20 реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", по одному комплекту береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Дворников уточнил, что в настоящее время в подразделения округа уже поставлены более одной тысячи единиц современного вооружения и новейших образцов военной и специальной техники для различных видов и родов войск. В их числе - около 300 единиц бронетанковой техники, 250 автомобилей, более 30 единиц техники радиохимбиозащиты, около 100 единиц техники связи. Военно-морскую составляющую округа пополнили четыре корабля и два вспомогательных судна.
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02.11.2017
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