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Астраханская область потратила 200 управляемых зенитных ракет на учениях

03.11.2017 РИА Новости 413 4
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ЗРК С-300ПС
Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС в Астраханской области.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 200 управляемых зенитных ракет израсходовано на учениях, прошедших на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершился практический этап учения по управлению противовоздушной обороной (ПВО), в котором зенитные и зенитные ракетные (ЗРК) соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) выполнили задачи по уничтожению условного противника было выполнено 26 боевых стрельб и израсходовано около 200 управляемых зенитных ракет", - сказал он.

По словам Мугинова, в ходе тактического учения боевые расчеты подразделений ПВО совершенствовали боевое слаживание, готовность к отражению ударов воздушного противника в сложной воздушной обстановке, закрепляли на практике полученные знания и навыки по управлению огнем и ведению стрельбы по реальным целям.

В данный момент подразделения ПВО готовятся к совершению марша в районы постоянной дислокации, добавил Мугинов. Для переброски техники будет задействовано около 30 воинских эшелонов, на которые уже ведется погрузка техники. Во время марша подразделения отработают всестороннее обеспечение воинских колонн, действия по отражению нападения диверсантов условного противника.
02.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
shspin
5
№1
03.11.2017 08:26
Наверное скоро и танковый биатлон будет проходить между областями России...
-2
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RU
просто экспл
3840
№2
03.11.2017 09:49
вот это объем стрельб , не то что у матрасов пустили пару ракет , удостоверились что они попали , все , персонал обучен , ЗРК проверены на боевые характеристики .
+2
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RU
Leron
3196
№3
03.11.2017 10:02
Цитата, просто экспл сообщ. №2
с
так пожалуй учитывая что все ПВО страны всех разновидностей стреляют летом на этом полигоне, получается что так же пара ракет на соединение приходиться.
0
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RU
Сергей-82
10566
№4
03.11.2017 10:15
Цитата, Leron сообщ. №3
стреляют летом на этом полигоне
Есть Ашулук.
Кроме того есть в Бурятии http://www.infpol.ru/news/society/122851-na-poligone-v-buryatii-proydet-krupnomasshtabnoe-uchenie-voysk-pvo/
Есть

И т.д в общем вы не правы я думаю что просто экспл имел ввиду к примеру что тот же Тхад за все время раз 12-15 всего лишь испытывали при чем стрельба только по одиночным целям ,раз или два по парным.За 15 лет на учениях странами НАТО было использовано всего 23 Кайота.
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