Союзмаш сообщил о сокращении вложений в проект Ил-276 в 10 раз



Проект среднего военно-транспортного самолета Ил-276.

Источник: © ПАО "Ил" Проект среднего военно-транспортного самолета Ил-276.Источник: © ПАО "Ил"

Изменения связаны с непредусмотренным финансированием конструкторских работ по созданию самолета

УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в подготовку производства транспортного самолета Ил-276 на 2021-2022 годы сокращен в 10 раз, необходимо скорректировать эти параметры. Об этом сообщил в четверг глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев на выездном заседании комиссии в Ульяновске.

"Основная проблема - это непредусмотренное бюджетное финансирование ОКР [опытно-конструкторских работ] по созданию среднего транспортного самолета Ил-276 на 2018-2020 годы. Общий объем инвестиций в подготовку производства на 2021-2022 годы проектом госпрограммы урезан в 10 раз. Считаю, что в наших решениях должны быть отражены задачи о корректировке этих параметров", - сказал он.

Гутенев в числе проблем также назвал то обстоятельство, что фактическая стоимость производства самолета Ил-76МД-90А значительно выше его контрактной стоимости.

"Правительство рекомендовало Минобороны пересмотреть условия контракта на поставку этого самолета и привести в соответствие цену. В противном случае "Авиастар-СП" может испытывать серьезные экономические проблемы", - уточнил он.

По мнению Гутенева, следует внести коррективы в государственную программу вооружения в части обеспечения "ритмичности производства самолетов военно-транспортной авиации и согласования выпуска этих самолетов с возможностями предприятий-изготовителей". Он также подчеркнул, что в плане обеспечения финансирования всех задач обновления военно-транспортной авиации нуждается в корректировке гособоронзаказ и отдельные статьи расходов федерального бюджета.