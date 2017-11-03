Союзмаш сообщил о сокращении вложений в проект Ил-276 в 10 раз
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Проект среднего военно-транспортного самолета Ил-276.
Источник: © ПАО "Ил"
Изменения связаны с непредусмотренным финансированием конструкторских работ по созданию самолета
УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в подготовку производства транспортного самолета Ил-276 на 2021-2022 годы сокращен в 10 раз, необходимо скорректировать эти параметры. Об этом сообщил в четверг глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев на выездном заседании комиссии в Ульяновске.
"Основная проблема - это непредусмотренное бюджетное финансирование ОКР [опытно-конструкторских работ] по созданию среднего транспортного самолета Ил-276 на 2018-2020 годы. Общий объем инвестиций в подготовку производства на 2021-2022 годы проектом госпрограммы урезан в 10 раз. Считаю, что в наших решениях должны быть отражены задачи о корректировке этих параметров", - сказал он.
Гутенев в числе проблем также назвал то обстоятельство, что фактическая стоимость производства самолета Ил-76МД-90А значительно выше его контрактной стоимости.
"Правительство рекомендовало Минобороны пересмотреть условия контракта на поставку этого самолета и привести в соответствие цену. В противном случае "Авиастар-СП" может испытывать серьезные экономические проблемы", - уточнил он.
По мнению Гутенева, следует внести коррективы в государственную программу вооружения в части обеспечения "ритмичности производства самолетов военно-транспортной авиации и согласования выпуска этих самолетов с возможностями предприятий-изготовителей". Он также подчеркнул, что в плане обеспечения финансирования всех задач обновления военно-транспортной авиации нуждается в корректировке гособоронзаказ и отдельные статьи расходов федерального бюджета.
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02.11.2017
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принадлежат ТАСС
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Воин3D
1302
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№1
03.11.2017 10:16
А в 10 раз это на сколько? Хотелось бы знать эту информацию для более точного понимания проблемы. У нас ведь там не очень хорошая связка образовалась между Рогозиным старшим и младшим. В определенных ситуация может произойти так называемое свойство: т.е. Рогозин старший деньги выделяет, а младший их окучивает. Помня, строительство космодрома Восточный и "удачное" управление Рогозина старшего, можно предположить, что все это обернется огромными потерями для бюджета. Ситуация в нашей авиации стала настораживать после смены руководства ОАК. Открыто много новых проектов, на стадии завершения пока только один: СУ-57, и то заслуги нынешнего руководства ОАК в этом немного. По многим проектам окончание работ декларируется, но исходя из руководящего "потенциала" ОАК... думаю, что многие проекты будут отодвинуты. Ситуацию может изменить только одно, если работу оборонных предприятий некоторых направлений начнет контролировать Министерство обороны. В свете эффективности работы наших министерств, Министерство обороны внушает больше доверия. И хорошо бы направление авиации и танкостроение было передать в руки Шойгу, т.к. его эффективная работа нареканий не вызывает.
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ash
3505
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№2
03.11.2017 11:07
Цитата, Воин3D сообщ. №1
Ситуацию может изменить только одно, если работу оборонных предприятий некоторых направлений начнет контролировать Министерство обороны.Да чего уж "мелочится". Давайте найдём очередного берию и отдадим функции контроля спецотделу ФСБ.
Вы давно дело с военпредами имели?
Экономику отношений МО РФ и предприятий надо налаживать.
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MaxStolica
23
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№3
03.11.2017 11:59
Цитата, Воин3D сообщ. №1
...Ситуацию может изменить только одно, если работу оборонных предприятий некоторых направлений начнет контролировать Министерство обороны. ....Ай-яй-яй, какой Вы однако злой и неприятный человек! Ну разве можно так нападать на семейный бизнес? Столько сил потрачено, "отсутствие конфликта интересов" согласовано в правительстве!
А Вы взять и передать... нехорошо это, не по понятиям... :)
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Воин3D
1302
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№4
03.11.2017 13:09
Цитата, ash сообщ. №2
Да чего уж "мелочится". Давайте найдём очередного берию и отдадим функции контроля спецотделу ФСБ.В свое время НКВД контролировало работу военных предприятий и от этого был только плюс. А Лаврентий Павлович мой идеал, которого я считаю лучшим менеджером Советского Союза, и портрет которого висит у меня в кабинете. О какой экономике идет речь, когда на носу война?
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-2Сообщить модератору
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Воин3D
1302
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№6
03.11.2017 20:34
Цитата, Воин3D сообщ. №4
В свое время НКВД контролировало работу военных предприятий и от этого был только плюс. А Лаврентий Павлович мой идеал, которого я считаю лучшим менеджером Советского Союза, и портрет которого висит у меня в кабинете. О какой экономике идет речь, когда на носу война?Вы "Сергей-82" лучше нормальную систему наладьте, которая на постоянной основе производила воздушные аппараты, которые смогли бы конкурировать на международном уровне. А то, кроме Су-57 ничего нет - пустота, все остальное производство СССР. - может ставить вообще любой. Лучшим аргументом стали бы самолеты будущего, но их нет...
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