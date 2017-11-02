Партия пожарных танков для тушения возгораний в опасных местах поступила в арсеналы ВВО



Комплекс пожаротушения и спасательных работ на базе основного боевого танка Т-80 на выставке RAE-2013.

Источник: пресс-служба УВЗ Комплекс пожаротушения и спасательных работ на базе основного боевого танка Т-80 на выставке RAE-2013.Источник: пресс-служба УВЗ

Хабаровск. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Арсеналы центров материально-технического обеспечения Восточного военного округа пополнились специальными пожарными машинами на базе боевых танков Т-72 и Т-80, сообщает пресс-служба ВВО.

Машины выпустил Омский завод транспортного машиностроения. Пожарный танк весит около 60 тонн и может пройти более 250 километров. За счет специального оборудования танк способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров, резервуар вмещает около 25 кубометров воды.

Уточняется, что пожарный танк хорошо бронирован, обладает высокой проходимостью. Экипаж состоит из трех человек.

"Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров - это возможность использования ее в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы)", - отмечает пресс-служба ВВО.

Сообщается, что танки поступили в подразделения ВВО в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях. Поставки будут продолжаться.

Пеа бе