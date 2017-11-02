CNN: первые два самолета F-35 переброшены на базу ВВС США на Окинаве



F-35А обычного взлета и посадки (CTOL) с ракетами AIM-9X на подкрыльевых пилонах. Источник: www.lockheedmartin.com. F-35А обычного взлета и посадки (CTOL) с ракетами AIM-9X на подкрыльевых пилонах. Источник: www.lockheedmartin.com.

Остальные 10 F-35А будут передислоцированы на остров в течение недели

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Два из 12 новейших многоцелевых боевых самолетов ВВС США F-35А прибыли на американскую авиабазу Кадэна на южном японском острове Окинава. Как сообщила в среду телекомпания CNN, эту информацию ей подтвердили в Тихоокеанском командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Остальные 10 F-35А будут передислоцированы на Окинаву в течение нынешней недели. Президент США Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября.

Как сообщалось ранее, самолеты и персонал в составе примерно 300 человек будут в начале ноября переброшены на Кадэну с места их нынешнего базирования в штате Юта. Им предстоит находиться на Окинаве по меньшей мере шесть месяцев в рамках регулярной ротации.

В настоящее время на авиабазе американской морской пехоты Ивакуни на японском острове Хонсю уже размещены 16 F-35B, способных производить вертикальный взлет и посадку.

F-35 спроектированы с использованием технологии "стелс", они способны нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте их создания принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Япония также планирует оснастить свои ВВС самолетами F-35.