CNN: первые два самолета F-35 переброшены на базу ВВС США на Окинаве
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F-35А обычного взлета и посадки (CTOL) с ракетами AIM-9X на подкрыльевых пилонах. Источник: www.lockheedmartin.com.
Остальные 10 F-35А будут передислоцированы на остров в течение недели
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Два из 12 новейших многоцелевых боевых самолетов ВВС США F-35А прибыли на американскую авиабазу Кадэна на южном японском острове Окинава. Как сообщила в среду телекомпания CNN, эту информацию ей подтвердили в Тихоокеанском командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Остальные 10 F-35А будут передислоцированы на Окинаву в течение нынешней недели. Президент США Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября.
Как сообщалось ранее, самолеты и персонал в составе примерно 300 человек будут в начале ноября переброшены на Кадэну с места их нынешнего базирования в штате Юта. Им предстоит находиться на Окинаве по меньшей мере шесть месяцев в рамках регулярной ротации.
В настоящее время на авиабазе американской морской пехоты Ивакуни на японском острове Хонсю уже размещены 16 F-35B, способных производить вертикальный взлет и посадку.
F-35 спроектированы с использованием технологии "стелс", они способны нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте их создания принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Япония также планирует оснастить свои ВВС самолетами F-35.
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02.11.2017
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